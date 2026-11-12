Nổ lớn tại nhà dân ở Đà Nẵng, người đàn ông tử vong

Thông tin ban đầu, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông D.D., 58 tuổi, trú thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. Sau vụ nổ, người dân địa phương đến nhà ông D.D để kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Tại hiện trường vụ nổ, nhiều vật dụng bên trong nhà bị hư hỏng, bay vương vãi khắp nơi. Đáng chú ý, camera an ninh của một hộ dân ở gần đó đã ghi lại thời điểm xảy ra vụ nổ. Theo hình ảnh này, một luồng sáng lóe lên, khói bụi bốc cao và một số vật dụng văng từ trong nhà ra phía đường.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thu thập thông tin phục vụ điều tra nguyên nhân vụ nổ.