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Nổ lớn tại Hải Phòng, 2 người bị thương nặng

Thứ Tư, 19:46, 14/10/2026
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VOV.VN - Hai người nằm bất động sau vụ nổ lớn tại xã An Trường, TP Hải Phòng; nhiều đồ đạc trong nhà vỡ nát, gạch đá đổ ngổn ngang.

Chiều 14/10, một vụ nổ lớn xảy ra tại một nhà dân thuộc thôn Đoàn Kết, xã An Trường, TP Hải Phòng. 

Tiếp cận hiện trường, người dân phát hiện hai người đang nằm bất động; xung quanh có nhiều giấy màu đỏ, nghi là giấy được dùng để cuốn pháo. Nhiều vật dụng sinh hoạt trong nhà bị vỡ nát, văng khắp nơi; một phần mái nhà và gạch đá xung quanh đổ vỡ.

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Tại hiện trường vụ nổ ở Hải Phòng, người dân xung quanh phát hiện 2 người nằm bất động, xung quanh có nhiều giấy màu đỏ và đồ đạc rơi vỡ.

Lực lượng chức năng và người dân xung quanh đã khẩn trương đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Các đơn vị thuộc Công an TP Hải Phòng đã tăng cường lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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