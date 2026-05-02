Nông dân Cần Thơ thu tiền tỷ từ trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường khó tính



Canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc đã giúp sản phẩm nhãn của phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ tiếp cận thị trường châu Âu. Tuy nhiên, để đứng vững tại các thị trường, yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và quản lý mã số vùng trồng được đặt lên hàng đầu để hướng tới xuất khẩu bền vững.

Nhãn được canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP

Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Thới Trinh, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ đang canh tác nhãn Ido xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và thị trường châu Âu. Ông Nguyễn Thành Nghi, Giám đốc HTX nông nghiệp Thới Trinh cho biết, HTX có 60 thành viên trồng nhãn Ido với diện tích hơn 47ha. Hiện nay, toàn bộ diện tích nhãn của HTX được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP được xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Với sản lượng nhãn hàng năm từ 900 - 1.000 tấn/năm, giá bán dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg đã mang lại nguồn thu ổn định cho các thành viên trong HTX.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Nghi, quá trình đưa nhãn vào các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Australia và châu Âu vẫn còn nhiều khó khăn do mỗi thị trường có những quy định riêng về quy trình sản xuất, đặc biệt là việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thời gian cách ly. Để đáp ứng các yêu cầu này, HTX đã hoàn tất chứng nhận GlobalGAP, điều kiện quan trọng để tiếp cận các thị trường khó tính.

Nông dân thu tiền tỷ từ trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường khó tính

Theo ông Nguyễn Thành Nghi, trong thời gian tới, HTX tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, định hướng đầu tư vào khâu sơ chế, bảo quản và tiến tới chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị sản phẩm thay vì chỉ tiêu thụ dưới dạng tươi như hiện nay. “Khi HTX đã tạo được chuỗi giá trị để xuất khẩu sản phẩm, bà con nông dân sẽ hưởng lợi từ thành quả mình sản xuất ra. So với mức giá của thị trường, sản phẩm của HTX sẽ cao hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg”, ông Nghi cho biết.

Thời gian qua, Hội Nông dân phường Ô Môn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, nhằm hỗ trợ các HTX nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng thương hiệu và hướng đến xuất khẩu. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các tổ, chi hội nghề nghiệp theo từng loại cây trồng chủ lực như nhãn, sầu riêng, mận nhằm hình thành vùng sản xuất tập trung, ổn định.

Bà Lê Thị Tú Trân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Môn, Chủ tịch Hội Nông dân phường cho biết, Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn quy trình canh tác an toàn; đồng thời hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc những điều kiện quan trọng để nông sản tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm chất lượng ổn định

Theo bà Lê Thị Tú Trân, ngoài việc sản xuất theo các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thông qua hội chợ, triển lãm và các nền tảng thương mại điện tử. Qua đó, không chỉ mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn nâng cao mức độ nhận diện sản phẩm trong nước.

“Hội đẩy mạnh khâu tuyên truyền trong từng hội viên, đặc biệt tuyên truyền vào các chi, tổ, hội chuyên canh tác về cây trồng, trong đó có các loại cây trồng như nhãn, sầu riêng, mận, để hướng tới cho bà con trồng một loại cây trồng ổn định”, bà Trân nói.

Quy hoạch vùng cây ăn trái tập trung, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện thực tế đang được phường Ô Môn triển khai nhằm nâng cao giá trị cho người nông dân. Đồng thời hỗ trợ các HTX hoàn thiện sản phẩm theo chương trình OCOP; kết nối với doanh nghiệp, đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp; đồng thời hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.

Ông Lê Duy, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ô Môn cho biết, để đưa sản phẩm vào các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, địa phương tập trung hỗ trợ HTX và doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục hành chính; xây dựng và quản lý mã số vùng trồng; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Cùng với đó tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, thực hiện kiểm định chất lượng và cấp mã số vùng trồng, tạo điều kiện để nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Thành Nghi, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thới Trinh

Theo ông Lê Duy, việc duy trì sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm chất lượng ổn định, từ đó từng bước nâng cao giá trị và vị thế nông sản địa phương trên thị trường trong và ngoài nước. “Đối với thị trường trong nước, phường phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp để đưa sản phẩm vào siêu thị, đặc biệt là các sản phẩm OCOP đa số được đưa vào các siêu thị để tăng lợi nhuận cho bà con. Đối với thị trường nước ngoài, phường hướng dẫn bà con thực hiện các mô hình VietGAP, GlobalGAP, trong quá trình thực hiện có kiểm định cụ thể, cấp mã số vùng trồng tạo điều kiện cho bà con xuất khẩu hiệu quả”, ông Lê Duy thông tin.

Rõ ràng, để nâng cao giá trị nông sản, không chỉ dừng ở mở rộng diện tích, vấn đề cốt lõi là tổ chức lại sản xuất theo tiêu chuẩn và tín hiệu thị trường. Từ thực tiễn HTX Thới Trinh cho thấy, muốn vươn ra thị trường quốc tế, nông sản trước hết phải đạt tiêu chuẩn gắn với chuỗi giá trị và nhu cầu thị trường, đây là nền tảng để nâng cao giá trị, đồng thời khẳng định vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế.