Nữ sinh lớp 10 rơi xuống thác sâu tử vong

Thứ Sáu, 11:10, 29/05/2026
Trong lúc cùng nhóm bạn đến vui chơi tại khu vực thác Phú Xuân (xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng), một nữ sinh lớp 10 không may trượt chân rơi xuống vực sâu khoảng 8m và tử vong. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên khỏi vực sâu vào chiều tối

Trong lúc cùng nhóm bạn đến thác Phú Xuân vui chơi, một nữ sinh lớp 10 ở tỉnh Lâm Đồng không may trượt chân rơi xuống vực sâu khoảng 8m và tử vong.

nu sinh lop 10 roi xuong thac sau tu vong hinh anh 1
Lực lượng chức năng phối hợp đưa thi thể nữ sinh gặp nạn lên khỏi vực sâu.

Tối 28/5, lãnh đạo UBND xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh gặp nạn tại khu vực thác Phú Xuân, thôn 1, xã Gia Hiệp.

Vào trưa cùng ngày (28/5), một nhóm học sinh THPT trên địa bàn xã Gia Hiệp đến khu vực thác Phú Xuân để vui chơi. Đến khoảng 15h, em H.T.B.M. (16 tuổi, học sinh lớp 10, trú xã Gia Hiệp) không may trượt chân rơi xuống vực sâu khoảng 8m khi đang đứng gần khu vực thác.

Nhận tin báo, UBND xã Gia Hiệp đã huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác cứu nạn.

Do địa hình khu vực vực sâu, nhiều đá lớn và trơn trượt nên lực lượng chức năng phải sử dụng dây cáp cùng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên khỏi vực sâu.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Theo Thái Lâm/Tiền Phong
Tag: VOV thác Phú Xuân nữ sinh tử vong Lâm Đồng rơi xuống vực
Nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An tử vong khi cứu bạn bị đuối nước
VOV.VN - Một nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An đã dũng cảm lao xuống biển cứu bạn bị đuối nước, đưa được nạn nhân vào gần bờ nhưng không may kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa và tử vong.

VOV.VN - Một nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An đã dũng cảm lao xuống biển cứu bạn bị đuối nước, đưa được nạn nhân vào gần bờ nhưng không may kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa và tử vong.

Lội suối chơi, 2 nữ sinh lớp 9 ở Đà Nẵng tử vong
VOV.VN - Chiều 26/3, tại xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong khi cùng nhóm bạn xuống suối chơi.

VOV.VN - Chiều 26/3, tại xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 nữ sinh lớp 9 tử vong khi cùng nhóm bạn xuống suối chơi.

Hai nữ sinh lớp 7 ở Lào Cai tử vong vì đuối nước
VOV.VN - Trên địa bàn phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

VOV.VN - Trên địa bàn phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

