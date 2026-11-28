Mưa lớn kéo dài, kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về và việc các hồ chứa thủy điện, thủy lợi điều tiết xả lũ, khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đối mặt nguy cơ ngập sâu, chia cắt.

Tại phường Bình Kiến, nước lũ dâng nhanh, tràn vào các khu phố phía Tây, ven chân núi Chóp Chài. Nước mưa lớn kết hợp nước từ trên núi đổ về gây ngập cục bộ nhiều nhà dân. Trước diễn biến này, người dân chủ động kê cao, di dời đồ đạc để bảo vệ tài sản.

Cắt cử lực lượng chốt chặn ở các khu vực ngập lụt.

Ông Trần Tân Dân, ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Mưa thì quá lớn, so ra mực nước ở đây là quá lớn, chuẩn bị liền, là bắt đầu mình dời đồ lên cao hết. Tại vì năm vừa rồi xả lũ, nước nó ngập hết, thì năm nay người dân ứng phó trước hết”.

Đến tối 28/11, nước lũ tiếp tục lên nhanh tại các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tuy An Bắc và phường Bình Kiến, gây chia cắt một số khu dân cư. Tuyến đường tỉnh 650, đoạn từ xã Tuy An Bắc đến Tuy An Tây, cũng bị chia cắt tại cầu Cây Cam từ đầu giờ chiều.

Không chỉ bảo vệ tài sản trong nhà, người dân còn chủ động di dời vật nuôi để hạn chế thiệt hại. Ông Đỗ Ngọc Vương, ở xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, cho biết rút kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử cuối năm ngoái, gia đình ông đã chủ động đưa đàn vịt đến nơi an toàn khi mưa lũ có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Nhiều nơi đã bị chia cắt, nước lũ dâng nhanh.

Ông Đỗ Ngọc Vương cho biết: "Năm vừa rồi mưa gió dồn dập cho nên trôi dạt, trôi dạt tài sản quá, cho nên năm nay có biến động là tranh thủ đưa vô sớm trước. Giờ là nước nó đang xuống, nước còn nhỏ thôi, chứ mà đàn vịt 5.000 - 6.000 con cho nên mình tranh thủ để mà mình đưa vô bảo quản trước, không thì nước lũ nó xuống là sẽ ảnh hưởng tới tài sản của mình".

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các lực lượng thường trực tại địa phương đang triển khai chốt chặn tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; cảnh báo, hạn chế người dân và phương tiện qua lại trong đêm, phòng tránh tai nạn.

Chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chủ động phương án di dời người dân khi cần thiết, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, không đi qua các tuyến đường ngập sâu, ngầm tràn, cầu bị chia cắt hoặc khu vực có dòng nước chảy xiết; chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền địa phương.