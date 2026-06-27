Nước lũ rút, người dân Cao Bằng khẩn trương dọn dẹp

Từ đêm 26/6 đến sáng 27/6, lưu lượng nước trên sông Bằng và sông Hiến giảm nhanh. Tại các khu dân cư ven sông thuộc các phường Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao…, nhiều hộ dân tranh thủ thu dọn đồ đạc, cạo rửa nền nhà và đẩy lớp bùn non ra ngoài khi bùn còn ướt để việc vệ sinh thuận lợi hơn.

Từ đêm 26/6 đến sáng 27/6, lưu lượng nước trên sông Bằng và sông Hiến giảm nhanh

Cùng với người dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng hỗ trợ dọn dẹp môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải và tổ chức tiêu độc, khử trùng tại những khu vực bị ngập nhằm phòng ngừa dịch bệnh sau lũ. Các tổ dân phố đồng thời vận động người dân tiếp tục thực hiện phương châm “Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, góp phần sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; không đi qua khu vực nước chảy xiết, nơi có nguy cơ sạt lở hoặc bờ sông, bờ suối mất ổn định; đồng thời kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống điện trước khi sử dụng lại các thiết bị sau ngập nước. Cùng với công tác khắc phục hậu quả, các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Cùng với công tác khắc phục hậu quả, các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm 350 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng, trong đó 328 nhà bị ngập, 16 nhà bị sạt lở và 6 hộ dân tại tổ dân phố Đề Thám 8, phường Thục Phán từng bị cô lập do nước lũ. Mưa lớn cũng làm gần 283 ha lúa và hoa màu bị ngập, nhiều tuyến giao thông trên Quốc lộ 34, các tỉnh lộ 202, 216 cùng một số tuyến đường nông thôn bị sạt lở, chia cắt cục bộ. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 1,2 tỷ đồng.

Cùng với người dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cũng hỗ trợ dọn dẹp môi trường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải và tổ chức tiêu độc, khử trùng tại những khu vực bị ngập nhằm phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Hiện nước trên các sông tiếp tục xuống, tuy nhiên nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ vẫn còn tại một số khu vực. Các địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực, đồng thời tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất.