Ô tô con bị “nuốt chửng” bánh trước giữa phố Quán Sứ, giao thông ùn tắc cục bộ

Thứ Sáu, 16:38, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (15/5), một vụ sụt lún bất ngờ xảy ra trên phố Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến một xe ô tô con đang lưu thông bị “nuốt chửng” bánh trước xuống hố sâu ngay giữa đường, gây ùn tắc và khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 phút, xe ô tô con mang biển kiểm soát 30H-200.72 đang di chuyển qua khu vực trước Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ (Hà Nội) thì bất ngờ mặt đường phát ra tiếng động lớn rồi sụt lún. Chỉ trong tích tắc, phần bánh trước của phương tiện bị lọt xuống hố sâu khiến chiếc xe mắc kẹt tại chỗ, không thể tiếp tục di chuyển.

Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc

Sự cố xảy ra đúng thời điểm lượng phương tiện lưu thông qua khu vực khá đông khiến giao thông trên phố Quán Sứ rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc không khỏi lo lắng bởi hố sụt xuất hiện đột ngột ngay trên tuyến đường trung tâm đông đúc.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra sự cố nằm gần vị trí đang được quây rào phục vụ thi công công trình bể ngầm. Phần mặt đường xung quanh xuất hiện dấu hiệu lún nứt, trong khi chiếc xe gặp nạn bị nghiêng về phía trước do bánh xe mắc sâu dưới hố.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng đơn vị thi công đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và triển khai phương án cứu hộ phương tiện. Các công nhân cũng tiến hành kiểm tra khu vực sụt lún nhằm đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở gây nguy hiểm cho người đi đường.

Một số người dân sinh sống quanh khu vực cho biết thời gian gần đây tuyến phố Quán Sứ thường xuyên có hoạt động thi công, đào xới phục vụ dự án hạ tầng ngầm. Việc mặt đường bất ngờ sụt lún khiến nhiều người lo ngại về chất lượng hoàn trả hạ tầng cũng như mức độ an toàn trong quá trình thi công.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Quán Sứ sụt lún mặt đường ô tô mắc hố Hà Nội Bệnh viện K giao thông ùn tắc công trình bể ngầm thi công hạ tầng tai nạn giao thông Hoàn Kiếm
Thêm một xe ô tô bất ngờ sụt hố khi đang lưu thông trên đường ở Hà Nội
VOV.VN - Vào khoảng 10h sáng 24/4, một vụ sụt lún bất ngờ xảy ra tại đường Vành đai 3 (Khuất Duy Tiến) khiến một xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình bị “nuốt chửng” bánh trước, gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Ô tô 7 chỗ bất ngờ bị sụt xuống "hố tử thần" trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
VOV.VN - Vào khoảng 14h15 phút chiều 16/8, một ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Đào Tấn khi qua nút giao với Đê La Thành thì bất ngờ bị sụt xuống "hố tử thần".

