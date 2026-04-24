中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thêm một xe ô tô bất ngờ sụt hố khi đang lưu thông trên đường ở Hà Nội

Thứ Sáu, 11:46, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vào khoảng 10h sáng 24/4, một vụ sụt lún bất ngờ xảy ra tại đường Vành đai 3 (Khuất Duy Tiến) khiến một xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình bị “nuốt chửng” bánh trước, gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS: 18H-040.19 đang lưu thông trên đường Vành đai 3 qua khu vực Khuất Duy Tiến thì bất ngờ mặt đường bị sụt lún, tạo thành hố sâu. Một bánh trước của xe rơi xuống hố, khiến phương tiện mắc kẹt tại chỗ. Sự cố khiến giao thông trên tuyến đường Khuất Duy Tiến, một trong những trục giao thông huyết mạch của Thủ đô bị ùn ứ.

them mot xe o to bat ngo sut ho khi dang luu thong tren duong o ha noi hinh anh 1

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự cố khi đang mưa, đường trơn trượt. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự cố và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 23/4, trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), một vụ sụt lún bất ngờ xảy ra khiến một xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên bị “nuốt chửng” bánh sau, gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Đáng chú ý, vị trí xảy ra sự cố gần khu vực đang được lực lượng chức năng rào chắn để phục vụ thi công công trình bể ngầm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự cố và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Xa hơn, vào ngày 26/7/2025, một người điều khiển xe máy nhãn hiệu SH mang biển kiểm soát 17AL-038.XX khi di chuyển trên đường Trường Chinh (gần nút giao Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn) cũng bất ngờ rơi xuống “hố tử thần”. Vụ việc khiến phần đầu xe bị sụt lún xuống hố, phương tiện hư hỏng nhẹ. Rất may, người điều khiển xe không bị thương.

Theo lý giải của Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân của sự cố trên đường Trường Chinh là do đường ống nước sạch đường kính khoảng D100 bị rò rỉ ngầm bên dưới. Dòng nước phun mạnh ra ngoài đã gây xói lở đất nền, dẫn đến sụt lún mặt đường và hình thành hố sâu.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc xảy ra các sự cố hạ tầng ngầm ảnh hưởng đến đời sống người dân là điều không mong muốn. Từ thực tế các vụ việc gần đây, Sở đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý hạ tầng tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, nhằm hạn chế tối đa các sự cố tương tự.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ sụt lún trên đường Khuất Duy Tiến đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: sụt lún mặt đường Khuất Duy Tiến Vành đai 3 Hà Nội ùn tắc giao thông hố tử thần xe ô tô mắc kẹt mưa lớn Hà Nội hạ tầng ngầm rò rỉ đường ống nước sự cố đô thị
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin hố tử thần trên đường Nguyễn Công Trứ

VOV.VN - Tối nay (3/12), sau khi kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông tin chính thức về vụ sụt lún xảy ra trên đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải (quận Sơn Trà cũ)

Sụt lún bất ngờ, hai ô tô "tụt" hố tử thần ở đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (3/12) trên đường Nguyễn Công Trứ thuộc địa bàn phường An Hải, thành phố Đà Nẵng bất ngờ xảy ra sụt lún một đoạn đường. Vụ việc khiến 2 xe ô tô đang đậu đỗ bị rơi xuống đoạn sụt, không ghi nhận thiệt hại về người.

VOV.VN - Chiều nay (3/12) trên đường Nguyễn Công Trứ thuộc địa bàn phường An Hải, thành phố Đà Nẵng bất ngờ xảy ra sụt lún một đoạn đường. Vụ việc khiến 2 xe ô tô đang đậu đỗ bị rơi xuống đoạn sụt, không ghi nhận thiệt hại về người.

Hà Nội: Xuất hiện hố tử thần trên đường Trường Chinh khiến xe máy SH gặp nạn

VOV.VN - Tối 26/7, tại đường Trường Chinh gần nút giao với đường Tôn Thất Tùng (Hà Nội) bất ngờ xuất hiện một hố tử thần khiến 1 xe máy gặp nạn.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục