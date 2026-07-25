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Xe máy va chạm với ô tô 16 ở Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một phụ nữ tử vong

Thứ Bảy, 09:35, 25/07/2026
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VOV.VN - Sáng 25/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 cùng ngày, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa, mặt đường trơn trượt. Một người phụ nữ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36F5-173.66 lưu thông theo hướng vào trung tâm Hà Nội. Khi di chuyển đến nút giao dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, phương tiện này xảy ra va chạm với một xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 20B-020.XX.

xe may va cham voi o to 16 o nga tu vong ha noi khien mot phu nu tu vong hinh anh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Hieu Ty)

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng sau tai nạn, trong khi giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian lực lượng chức năng tiến hành xử lý hiện trường.

xe may va cham voi o to 16 o nga tu vong ha noi khien mot phu nu tu vong hinh anh 2
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường để điều tra vụ việc. (Ảnh: Hieu Ty)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
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