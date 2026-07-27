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Xe máy đi ngược chiều trên Vành đai 3 trên cao đâm trực diện vào ô tô

Thứ Hai, 11:18, 27/07/2026
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VOV.VN - Vào khoảng 0h05 ngày 27/7, trên đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua số 17 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe máy đi ngược chiều và ô tô con, khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, anh Nguyễn C.H. (SN 1999, trú tại Thái Nguyên) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29AD-019.XX đi ngược chiều trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng Mai Dịch - Khuất Duy Tiến.

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Xe máy tông trực diện vào ô tô dẫn tới một người bị thương. (Ảnh: Cắt từ clip)

Khi đến khu vực trên, xe máy do anh C.H. điều khiển đã đâm trực diện vào ô tô con mang biển kiểm soát 30F-432.XX do bà Phạm M.L. (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển theo chiều lưu thông đúng quy định. Cú va chạm khiến anh Nguyễn C.H. bị thương và được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm và giải quyết vụ tai nạn.

 

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, kết quả kiểm tra nhanh nồng độ cồn và chất ma túy đối với nữ tài xế Phạm M.L. không phát hiện vi phạm. Đối với anh Nguyễn C.H., cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm từ cơ sở y tế.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
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