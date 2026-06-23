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Ô tô mất lái tông liên hoàn nhiều xe máy trên cầu

Thứ Ba, 21:03, 23/06/2026
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VOV.VN - Khoảng 15h30 phút chiều 23/6, trên cầu An Hòa (hay còn gọi là cầu Quay), thuộc phường Rạch Giá, tỉnh An Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và nhiều xe mô tô, làm nhiều người bị thương và gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Theo thông tin từ người dân tại hiện trường, một xe ô tô con đang lưu thông trên cầu bất ngờ mất lái, lao sang phần đường ngược chiều và tông vào nhiều xe mô tô đang di chuyển theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến nhiều xe máy ngã đổ trên mặt cầu, đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm khoảng 5 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng được người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Nhiều phương tiện bị hư hỏng, các mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

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Xe ô tô tông vào nhiều xe mô tô đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Do vụ tai nạn xảy ra ngay trên cầu An Hòa - tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm thành phố - nên đã gây ùn tắc giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra tai nạn cũng là lúc lượng phương tiện lưu thông đông đúc, trong khi cầu An Hòa mới đang được thi công nên toàn bộ phương tiện phải lưu thông trên cầu hiện hữu. Hàng nghìn phương tiện bị ùn ứ kéo dài từ khu vực vòng xoay trung tâm thành phố lên cầu và các tuyến đường dẫn hai đầu cầu, nhiều người phải mất hàng chục phút mới di chuyển qua được khu vực này.

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Vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phân luồng phương tiện.

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Ùn tắc kéo dài trên cầu An Hòa.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được giải tỏa, giao thông qua khu vực dần trở lại bình thường. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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