Ô tô tải cẩu đâm sập một phần cầu Đắk Lung ở Đồng Nai

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe ô tô tải cẩu mang biển kiểm soát 61CD-000.xx do tài xế N.C.T. điều khiển, chở theo T.N.Q. (cùng 33 tuổi, ngụ TP.HCM), lưu thông trên đường liên khu phố 6T1, phường Phước Long theo hướng từ Tượng đài chiến thắng Phước Long đi Nhà máy thủy điện Thác Mơ.

Cầu bị sập

Khi đến đoạn gần cầu Đắk Lung, chiếc xe bất ngờ va chạm mạnh vào thân cầu, khiến một phần cầu bị sập và phương tiện va kéo lao xuống khu vực cầu Sông Bé cũ.

Cú va chạm mạnh khiến cầu Đắk Lung hư hại nặng nề, giao thông qua khu vực này bị chia cắt hoàn toàn. Rất may tai nạn không gây thiệt hại về người.

Xe tải rơi xuống sông

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai đã phối hợp với Công an phường Phước Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.