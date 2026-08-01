Đồng Nai mở cao điểm xử lý vi phạm xe khách, kéo giảm tai nạn giao thông

Xử lý nghiêm các hành vi nguy hiểm

Nhằm chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, sáng 1/8, Công an TP Đồng Nai tổ chức lễ ra quân kiểm tra, xử lý chuyên đề đối với phương tiện này trên địa bàn thành phố.

Đợt ra quân nhằm chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải hành khách; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Theo Phòng CSGT, hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn TP. Đồng Nai diễn ra với mật độ cao, nhất là tại các tuyến quốc lộ, khu vực đô thị, đầu mối giao thông và các tuyến kết nối liên tỉnh.

Công an TP. Đồng Nai sẽ huy động các lực lượng xã, phường quyết liệt xử lý xe vận tải hành khách

Bên cạnh những doanh nghiệp, lái xe chấp hành tốt quy định, vẫn còn tình trạng vi phạm như: chạy quá tốc độ, dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định, chở quá số người, vi phạm quy định về thời gian lái xe, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện và các hành vi khác tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Phối hợp công an xã, phường kiểm tra

Đợt ra quân này, Phòng CSGT huy động lực lượng từ các Đội, Trạm CSGT trên địa bàn; đồng thời phối hợp với công an các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng tập trung nắm tình hình hoạt động vận tải hành khách trên từng tuyến, địa bàn; tăng cường kiểm tra tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực thường xuyên có phương tiện vận tải hành khách hoạt động, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lãnh đạo Công an TP. Đồng Nai yêu cầu đơn vị triển khai đợt cao điểm với tinh thần quyết liệt, đúng trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, các tuyến kết nối liên tỉnh

Đồng thời, quá trình thực hiện phải kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý, tập trung vào các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe có nguy cơ vi phạm cao.

Chủ động rà soát, cập nhật tình hình hoạt động của phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn; nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải và kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe chở khách.