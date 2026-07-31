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Truy tìm tài xế xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn, bỏ mặc 2 người bị thương nặng

Thứ Sáu, 14:20, 31/07/2026
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VOV.VN - Sau khi tài xế xe tải va chạm với xe mô tô khiến 2 người bị thương nặng, đã rời khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang phát thông báo truy tìm người này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra cuối tháng 6.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tổ chức truy tìm Huỳnh Văn Thành (SN 1978, trú xã Trà My, Đà Nẵng) là tài xế xe tải để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 30/6 tại tuyến đường ĐH6, thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Nghĩa.

Theo tài liệu điều tra, Huỳnh Văn Thành là tài xế xe tải mang BKS 43C-090.27 liên quan đến vụ tai nạn giao thông nêu trên. Sau khi xảy ra va chạm, Huỳnh Văn Thành đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe mô tô bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

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Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: C.A)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về nơi đang có mặt của Huỳnh Văn Thành thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 15 Hoàng Diệu, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng; số điện thoại: 0935.646.707) hoặc thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.

Hồi đầu tháng 7 vừa qua, tại Lào Cai xảy ra vụ tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông hai người rồi bỏ chạy.

Cụ thể, khoảng 21h40 ngày 1/7, Nguyễn Văn Thắng (SN 1967, trú tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường) lái ô tô BKS 30H-159.86 chạy theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường.

Khi đến trước số nhà 1480 đường Trần Phú, tổ 12 Nam Cường, phường Cam Đường, do không làm chủ tốc độ và tay lái, xe lao lên vỉa hè, tông anh Phạm Xuân Chiều (SN 1989) và anh Trần Ngọc Minh (SN 1985, cùng trú phường Cam Đường). Sau tai nạn, Thắng bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Cam Đường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm tài xế ô tô. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc ô tô gây tai nạn tại nơi ở của ông Nguyễn Văn Thắng, tuy nhiên tài xế không có mặt tại nơi cư trú.

Khoảng 7h30 ngày 2/7, sau khi được lực lượng công an vận động, Nguyễn Văn Thắng đã đến Công an phường Cam Đường trình diện để làm việc.

Thống Nhất/VTC News
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