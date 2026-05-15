Ô tô vượt đèn đỏ tông xe máy khiến 1 người bị thương nặng tại Thanh Hóa

Theo đó, vào hồi 9h18' ngày 14/5, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 217B với Quốc lộ 45, thuộc địa phận xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô biển kiểm soát 35A-463.xx do anh N.V.T sinh năm 1990, trú tại xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 45 theo hướng xã Kim Tân đi tỉnh Ninh Bình va chạm với xe máy biển kiểm soát 36E1-118.xx do anh N.V.D, sinh năm 1990, trú tại xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 217B theo hướng từ xã Thành Vinh đi xã Ngọc Trạo.

Vụ tai nạn giao thông đã làm anh N.V.D bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định anh N.V.T điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.