  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ô tô vượt đèn đỏ tông xe máy khiến 1 người bị thương nặng tại Thanh Hóa

Thứ Sáu, 18:53, 15/05/2026
VOV.VN - Sáng 14/5, tại ngã tư giao giữa Quốc lộ 217B và Quốc lộ 45 (xã Vân Du, Thanh Hóa), một vụ tai nạn giao thông xảy ra khi ô tô vượt đèn đỏ va chạm xe máy. Vụ việc khiến một người bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Theo đó, vào hồi 9h18' ngày 14/5, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 217B với Quốc lộ 45, thuộc địa phận xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô biển kiểm soát 35A-463.xx do anh N.V.T sinh năm 1990, trú tại xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 45 theo hướng xã Kim Tân đi tỉnh Ninh Bình va chạm với xe máy biển kiểm soát 36E1-118.xx do anh N.V.D, sinh  năm 1990, trú tại xã Vân Du, tỉnh Thanh Hoá điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 217B theo hướng từ xã Thành Vinh đi xã Ngọc Trạo.

 

Vụ tai nạn giao thông đã làm anh N.V.D bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định anh N.V.T điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: tai nạn giao thông vượt đèn đỏ Thanh Hóa ngã tư nguy hiểm Quốc lộ 45 Quốc lộ 217B va chạm xe máy ô tô người bị thương nặng
Mượn xe em vợ đi đám cưới rồi cố tình vượt rào chắn đường sắt lúc đèn đỏ

VOV.VN - Cố tình lái ô tô mượn của em vợ vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ bật sáng, nam tài xế ở Quảng Ngãi bị xử phạt gần 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Vượt đèn đỏ, lấn làn trở nên lạc lõng từ khi "mắt thần" hoạt động

VOV.VN - TP Hà Nội vừa đưa vào hoạt động gần 2.000 camera AI để giám sát và phạt nguội, ý thức chấp hành quy định giao thông của người dân đã có chuyển biến rõ rệt. Trong những ngày này, hình ảnh người tham gia giao thông vượt đèn đỏ, lấn làn trở nên lạc lõng từ khi "mắt thần" hoạt động

Vượt đèn đỏ, dùng điện thoại: Camera AI ở Hà Nội phát hiện 109 vi phạm

VOV.VN - Trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026, hệ thống camera AI của Công an TP Hà Nội đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông, chủ yếu là vượt đèn đỏ, sử dụng điện thoại khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm.

