Mượn xe em vợ đi đám cưới rồi cố tình vượt rào chắn đường sắt lúc đèn đỏ

Chủ Nhật, 22:51, 26/04/2026
VOV.VN - Cố tình lái ô tô mượn của em vợ vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ bật sáng, nam tài xế ở Quảng Ngãi bị xử phạt gần 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Ngày 26/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.T. (SN 1989, trú xã Bình Sơn) - tài xế cố tình vượt đường sắt khi tín hiệu đèn đã đỏ, gác chắn đã hạ.

N.T.T. làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: G.T)

Theo dữ liệu trích xuất từ camera, khoảng 10h50 cùng ngày, tại khu vực gác chắn Km900+360, một đoàn xe đám cưới đi từ Quốc lộ 1 rẽ vào đường nhánh về hướng thôn Trì Bình. Đến đoạn đường ngang tiếp giáp đường sắt, đèn giao thông chuyển đỏ, gác chắn hạ xuống nhưng N.T.T. vẫn cố tình lái ô tô chạy qua.

Lúc này, xe bị kẹt trong khu vực đường ray khi thanh chắn đường sắt hạ hai đầu. Rất may, sau vài phút mắc kẹt, T. lái ô tô thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi tàu hỏa lao đến.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này cho biết mượn xe của em vợ để chở người quen đi đám cưới. Tại cơ quan công an, T. nhận thức và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Rất may T. kịp lái xe ô tô khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt N.T.T. với 2 lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Tổng mức phạt 5,9 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với nam tài xế.

Thanh Ba/VTC News
Bắt giữ đối tượng hành hung nhân viên gác chắn đường sắt

VOV.VN - Sau vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt khiến 2 người nhập viện và gây phẫn nộ trên mạng xã hội, Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc để điều tra.

Ô tô băng qua đường sắt bị tàu hàng tông, 3 người bị thương

VOV.VN - Một chiếc ô tô lưu thông đến vị trí trên là đường ngang tự mở và băng qua đường sắt thì va chạm với tàu hỏa chở hàng, khiến 3 người trên xe bị thương.

Vi phạm giao thông tại đường ngang đường sắt sẽ bị xử phạt như thế nào từ 15/5

VOV.VN - Ngày 19/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, thay thế các quy định trước đây.

