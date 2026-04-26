Mượn xe em vợ đi đám cưới rồi cố tình vượt rào chắn đường sắt lúc đèn đỏ

Ngày 26/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.T. (SN 1989, trú xã Bình Sơn) - tài xế cố tình vượt đường sắt khi tín hiệu đèn đã đỏ, gác chắn đã hạ.

N.T.T. làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: G.T)

Theo dữ liệu trích xuất từ camera, khoảng 10h50 cùng ngày, tại khu vực gác chắn Km900+360, một đoàn xe đám cưới đi từ Quốc lộ 1 rẽ vào đường nhánh về hướng thôn Trì Bình. Đến đoạn đường ngang tiếp giáp đường sắt, đèn giao thông chuyển đỏ, gác chắn hạ xuống nhưng N.T.T. vẫn cố tình lái ô tô chạy qua.

Lúc này, xe bị kẹt trong khu vực đường ray khi thanh chắn đường sắt hạ hai đầu. Rất may, sau vài phút mắc kẹt, T. lái ô tô thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi tàu hỏa lao đến.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này cho biết mượn xe của em vợ để chở người quen đi đám cưới. Tại cơ quan công an, T. nhận thức và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt N.T.T. với 2 lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Tổng mức phạt 5,9 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với nam tài xế.