  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quảng Trị xử lý tài xế ô tô đầu kéo liều lĩnh vượt rào chắn đường sắt khi đèn đỏ

Thứ Ba, 11:28, 28/04/2026
VOV.VN - Bất chấp đèn tín hiệu cảnh báo chuyển sang đỏ và thanh rào chắn đường sắt đang hạ, tài xế N.Đ.T vẫn liều lĩnh lái ô tô đầu kéo vượt qua.

Ô tô đầu kéo cố tình băng qua đường ray khi gác chắn đang hạ

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tài xế cố tình lái xe đầu kéo vượt rào đường sắt khi đèn tín hiệu đỏ đang hoạt động.

Theo cơ quan công an, sự việc xảy ra khoảng 16h50 ngày 15/4, tại đường ngang có cảnh báo tự động, đoạn Km540+070, thuộc địa phận xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Theo camera an ninh ghi lại, xe đầu kéo BKS 73H-035.06 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 74RM-012. 35 cố tình vượt đường ray khi rào chắn đang hạ xuống và đèn đỏ bật sáng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc xác minh và xác định người lái xe đầu kéo là N.Đ.T (SN 1990, trú tại xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị sau đó lập biên bản xử phạt T. 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Ô tô đầu kéo bất chấp đèn đỏ vượt rào chắn, cố tình băng qua đường sắt. (Ảnh cắt từ clip)

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, khi tham gia giao thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, người dân phải tuyệt đối chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và cần chắn an toàn.

Tài xế không cố tình vượt qua đường ngang khi tín hiệu cảnh báo đang hoạt động. Đường sắt có quãng đường phanh dài, tàu không thể dừng đột ngột như các phương tiện đường bộ. Do đó, việc tuân thủ tín hiệu cảnh báo tại đường ngang là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Cách đây 2 ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với N.T.T. (SN 1989, trú xã Bình Sơn) với lỗi cố tình lái xe vượt đường sắt khi có tín hiệu đèn đỏ, gác chắn hạ.

Theo dữ liệu trích xuất từ camera, khoảng 10h50 ngày 26/4, tại khu vực gác chắn Km900+360, một đoàn xe đám cưới đi từ Quốc lộ 1 rẽ vào đường nhánh về hướng thôn Trì Bình. Đến đoạn đường ngang tiếp giáp đường sắt, đèn giao thông chuyển đỏ, gác chắn hạ xuống nhưng N.T.T. vẫn cố tình lái ô tô chạy qua.

Lúc này, xe bị kẹt trong khu vực đường ray khi thanh chắn đường sắt hạ hai đầu. Rất may, sau vài phút mắc kẹt, T. lái ô tô thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi tàu hỏa lao đến. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này cho biết mượn xe của em vợ để chở người quen đi đám cưới. Tại cơ quan công an, T. nhận thức và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt N.T.T. với 2 lỗi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Tổng mức phạt 5,9 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với nam tài xế.

Bảo Thiên/VTC News
Tin liên quan

Clip: Bắt người phụ nữ vượt rào chắn, hành hung 2 nhân viên đường sắt
VOV.VN - Bị ngăn cản khi cố tình vượt rào chắn đường sắt, Phạm Thị Hồng Phúc (SN 1989, trú phường Thanh Khê) cùng con gái đã dùng mũ bảo hiểm hành hung hai nhân viên gác chắn.

Suýt mất mạng khi lái xe máy vượt rào chắn dù tàu hỏa đang lao tới
VOV.VN - Vào khoảng 15h50 ngày 4/4, tại điểm giao cắt đường sắt Bắc - Nam đoạn rẽ vào chùa Nhị Châu (xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội), xảy ra một vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe máy do người điều khiển cố tình vượt qua đường ray khi rào chắn đã hạ.

Khởi tố vụ án tài xế container vượt rào chắn đường sắt gây tai nạn với tàu SE8
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” liên quan vụ tài xế xe container cố tình vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đã hạ, dẫn đến va chạm với tàu khách SE8.

Vượt rào chắn, người đàn ông tử vong do va chạm với tàu hỏa
VOV.VN - Mặc dù thanh chắn barie đã được hạ xuống báo hiệu tàu sắp đến, nhưng một người đàn ông ở TP.Vinh (Nghệ An) vẫn điều khiến xe máy cố vượt qua đường sắt. Khi lên đến đường tàu, xe máy và nạn nhân đã va chạm trực diện với tàu hỏa, tử vong tại chỗ.

