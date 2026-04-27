Ôn thi lớp 10 tại Hà Nội: Chiến thuật "nước rút" để giành điểm giỏi môn Toán

Chỉ còn 1 tháng nữa, học sinh lớp 9 trên toàn TP Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập 2026. Đây là giai đoạn "vàng" để thí sinh ôn tập "nước rút", chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. TS Đỗ Viết Tuân, giáo viên dạy Toán tại Hà Nội đã có những chia sẻ về phương pháp ôn tập môn Toán hiệu quả trong giai đoạn này cũng như lưu ý trong cách làm bài thi để đạt điểm cao.

PV: Thưa thầy, từ kinh nghiệm ôn tập môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhiều năm, theo thầy đâu là những kiến thức trọng tâm thí sinh cần nắm chắc?

TS Đỗ Viết Tuân: Kiến thức trong bài thi vào lớp 10 trải đều toàn bộ chương trình lớp 9. Câu 1 về xác suất thống kê, câu 2 là bài toán rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan, câu 3 là bài toán có lời văn hoặc những bài toán liên hệ thực tiễn, bài về phương trình bậc 2, hàm số bậc 2. Câu 4 gồm hình học không gian, hình học phẳng. Câu 5 là các bài toán dụng mô hình hóa bài toán thực tế, sau đó xử lý bằng các công cụ đại số. Dù kiến thức tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 9, nhưng thí sinh cần nắm chắc kiến thức lớp 8 mới có thể vận dụng làm bài.

TS Đỗ Viết Tuân chia sẻ về cách làm bài thi môn Toán

PV: Theo thầy đâu là những lỗi thí sinh cần tránh để không mất điểm “oan” khi làm bài thi môn Toán?

TS Đỗ Viết Tuân: Sau 2 năm triển khai thi theo chương trình GDPT 2018, đề thi không quá khó, chủ yếu là kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, có một số dạng bài thí sinh cần lưu ý như bài toán yêu cầu áp dụng, liên hệ thực tế, các dạng bài cần quy đổi đơn vị trước khi tính toán, bài toán có lời văn dài, đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu - đây là dạng bài không khó về mặt tính toán, nhưng nhiều thí sinh lại mắc sai lầm do ngay từ đầu không hiểu rõ đề bài. Ngoài ra các dạng toán liên quan đến rút gọn, nhiều thí sinh vẫn nhầm lẫn ở khâu điều kiện và đối chiếu điều kiện.

Bên cạnh đó, nhiều em đang bị yếu ở phần kiến thức lớp 8, đặc biệt là phần hình, hoặc quên các kiến thức từ lớp 6, nhầm đơn vị đo... Bên cạnh đó, phần kiến thức về làm tròn số rất đơn giản, nhưng nhiều em vẫn nhầm lẫn.

PV: Chỉ còn đúng 1 tháng nữa thí sinh sẽ bước vào kỳ thi, thầy có lưu ý gì về chiến thuật làm bài thi để đạt điểm cao?

TS Đỗ Viết Tuân: Khi thời gian không còn nhiều, các em nên giảm thời gian học thêm, tập trung vào tự học, luyện kỹ năng trình bày bài thi, giải đề, giải quyết các câu hỏi, các phần kiến thức còn chưa chắc chắn, rèn kỹ năng tính toán, tăng tốc độ làm bài. Với các bạn đã chắc kiến thức có thể tập trung ôn các câu “chặn điểm”.

Trong quá trình làm bài, các em lưu ý chọn câu dễ làm trước, câu khó làm sau, không cần đúng thứ tự. Khi gặp vướng mắc ở một câu nào đó, các em không nên quá tập trung vào câu hỏi đó mà nên chuyển hướng sang các câu hỏi khác. Với cách làm này, các em không mất thời gian quá nhiều vào 1 câu hỏi khó, vẫn có thể làm các câu còn lại để lấy điểm và không bị hoang mang tâm lý.

Thí sinh chú ý, hệ số điểm giữa các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh là như nhau, do đó, các em không nên quá tập trung vào một môn nào, mà cần phân bổ thời gian phù hợp cho các môn thi.

PV: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ thí sinh mà cả các bậc phụ huynh cũng rất lo lắng, căng thẳng, thầy có lời khuyên nào cho các bậc phụ huynh để đồng hành tốt hơn cùng con trong giai đoạn này?

TS Đỗ Viết Tuân: Là một giáo viên năm nào cũng đồng hành cùng học sinh trong các kỳ thi, nhưng khi có con thi vào lớp 10 năm 2025, bản thân tôi cũng vô cùng lo lắng, hồi hộp theo con. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội vốn rất căng thẳng bởi số lượng thí sinh đông, trong khi số lượng trường lớp lại chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Thêm vào đó, bố mẹ thường có tâm lý kỳ vọng cao, mong con đỗ đạt, nhưng đôi khi chính sự kỳ vọng đó lại biến thành áp lực cho cả cha mẹ lẫn con cái. Để kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đỡ căng thẳng hơn, tôi cho rằng, trước tiên bố mẹ cần cân nhắc kỹ việc chọn trường phù hợp với năng lực của con, thuận tiện đi lại, gần nhà. Các trường công lập hiện nay chất lượng đều rất tốt, cơ sở vật chất hiện đại, bởi vậy không cần quá áp lực để chạy đua vào các trường “hot”, để từ đó khiến con thêm căng thẳng.

Phụ huynh cũng không nên đặt lên vai con những kỳ vọng quá lớn. Điều này nói thì dễ, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng khi không quá kỳ vọng, quá đặt áp lực cho con, khi đó chính bố mẹ cũng bớt lo lắng, căng thẳng. Trong nhiều trường hợp nếu cần thiết, bố mẹ nên chuẩn bị cho con phương án dự phòng vào trường ngoài công lập.

Trong mùa thi, để làm bài được tốt, trước tiên thí sinh cần khỏe cả về thể chất và tinh thần, các con cần ăn uống đầy đủ, có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Giai đoạn này, bố mẹ cần đồng hành, quan tâm con nhiều hơn. Trong quá trình giảng dạy, tôi đã chứng kiến rất nhiều học sinh, khi bước vào bậc THPT với số điểm thi vào 10 chưa thực sự tốt, nhưng khi có sự đồng hành của bố mẹ, thầy cô và sự tự nỗ lực của bản thân, các em có những tiến bộ vượt bậc, chinh phục được cánh cổng trường đại học mà các em mơ ước.

PV: Xin cảm ơn thầy!