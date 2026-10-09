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Ông Nguyễn Thanh Liêm được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

Thứ Sáu, 09:07, 09/10/2026
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VOV.VN - Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Chiều 8/10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra phiên chính thức. Đại hội là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, mở ra chặng đường mới cho hoạt động Hội và báo chí Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và 105 đại biểu đại diện cho hơn 800 hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

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Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa và bức trướng cho Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Liêm, tân Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, nhận định, báo chí Thủ đô đang trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, đổi mới mô hình hoạt động và phương thức làm nghề. Trong quá trình chuyển đổi đó, Hội cần gần gũi hội viên hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến từ cơ sở.

Trước những yêu cầu mới, ông Nguyễn Thanh Liêm xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Thứ nhất, giữ vững bản lĩnh chính trị, gìn giữ sự liêm chính và nâng cao sức thuyết phục của báo chí Thủ đô. Hội sẽ coi trọng bồi dưỡng chính trị gắn với thực tiễn làm nghề; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp và ứng xử trên không gian mạng. Những người làm báo Hà Nội còn có trách nhiệm góp phần giải quyết những vấn đề của Thủ đô, từ giao thông, môi trường, đời sống dân sinh đến bảo tồn di sản, phát triển văn hóa; báo chí cần phát hiện cách làm hay, phản ánh thẳng thắn bất cập và theo đuổi vấn đề đến cùng. Tình yêu Hà Nội phải hiện diện trong sự hiểu biết, trong thái độ xây dựng và trong đóng góp cụ thể của mỗi người cầm bút.

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Tân Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại Đại hội.

Thứ hai, chăm lo hội viên, củng cố tình đồng nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người làm báo. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội sẽ cùng các Liên chi hội, Chi hội nắm bắt tâm tư hội viên, nhất là trong quá trình sắp xếp tổ chức; duy trì đầu mối tiếp nhận kiến nghị và phản hồi có trách nhiệm. Khi hội viên bị cản trở, đe dọa trong lúc tác nghiệp đúng pháp luật, Hội phải kịp thời phối hợp với cơ quan báo chí và cơ quan chức năng để bảo vệ, hỗ trợ.

Thứ ba, đổi mới hoạt động nghiệp vụ, giúp hội viên làm chủ cách làm báo hiện đại, trong đó bám sát mục tiêu mỗi Liên chi hội, Chi hội tổ chức ít nhất một lớp bồi dưỡng hằng năm. Hội sẽ phối hợp lựa chọn nội dung sát nhu cầu: từ phỏng vấn, điều tra, bình luận đến báo chí dữ liệu, sản xuất đa phương tiện và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Mỗi khóa học cần giúp hội viên giải quyết được một yêu cầu thực tế trong công việc. Cùng với đó, cần nâng chất lượng Giải Báo chí Ngô Tất Tố và các hoạt động hỗ trợ sáng tạo; tạo điều kiện cho những đề tài có chiều sâu, những tác phẩm có phát hiện và tác động xã hội tích cực.

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Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ra mắt Đại hội.

Thứ tư, xây dựng Ban Chấp hành trách nhiệm, đổi mới cách làm việc của Hội ngay từ đầu nhiệm kỳ. Ban Chấp hành cần dành thời gian làm việc với cơ sở, phân công rõ trách nhiệm và theo dõi kết quả đến cùng.

“Ngay sau Đại hội, chúng tôi sẽ cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình công tác, ưu tiên kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ và chăm lo hội viên; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý, kết nối hoạt động Hội”, ông Nguyễn Thanh Liêm cho biết.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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