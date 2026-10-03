Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam

Ngày 3/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ và chuyển công tác đối với ông Nguyễn Tiến Thanh.

Theo quyết định, ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kể từ ngày 5/10/2026 theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi rời Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Thanh chuyển công tác đến Báo Văn nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Thanh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, công việc đang giải quyết, tài chính, tài sản cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo quy định.

Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kể từ ngày 5/10/2026

Ông Nguyễn Chí Bính giữ quyền Tổng Giám đốc

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn quyết định giao ông Nguyễn Chí Bính, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giữ Quyền Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10/2026.

Ông Nguyễn Chí Bính giữ quyền điều hành cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhưng thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Theo thông tin trên website Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Chí Bính hiện là Phó Tổng Giám đốc của đơn vị.

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức từ tháng 5/2024. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT tiếp nhận ông Nguyễn Tiến Thanh, khi đó là Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật, về công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15/5/2024. Như vậy, sau hơn 2 năm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh sẽ chuyển công tác về Báo Văn nghệ theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 5/10/2026.