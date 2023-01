Ông Nguyễn Vũ Hải được giao quyền điều hành Cục Đăng kiểm Việt Nam

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam chiều nay (16/1), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng trao Quyết định điều hành hoạt động Cục Đăng kiểm Việt Nam cho ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tại Hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ GTVT cũng cho biết, Bộ GTVT đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn chân thành Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc Cục Đăng kiểm VN trong thời gian qua. Đặc biệt khi xảy ra những biến cố tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Bộ GTVT đã có những chỉ đạo hết sức kịp thời giúp Cục Đăng kiểm Việt Nam ổn định được tổ chức, duy trì được hoạt động đảm bảo phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân và khách hàng.

Nhấn mạnh việc được giao điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm VN vừa là vinh dự nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề trong giai đoạn cực kỳ khó khăn hiện nay, ông Nguyễn Vũ Hải cam kết: Toàn thể cán bộ, nhân viên của Cục sẽ đoàn kết, nỗ lực, tập trung cao độ với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, từ đó nhận ra những khuyết điểm để có kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm khôi phục hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đáp ứng được niềm tin của Bộ trưởng và các lãnh đạo Bộ GTVT, quan trọng nhất là phục vụ tốt nhất cho người dân và khách hàng.

4 đơn vị đăng kiểm đóng cửa ở TP. HCM được hoạt động trở lại

Từ hôm nay (16/1), 3 trung tâm và 1 chi nhánh đăng kiểm ở TP. HCM sẽ trở lại hoạt động sau thời gian đóng cửa để phục vụ điều tra.

Có 3 trung tâm và 1 chi nhánh đăng kiểm ở TP. HCM sẽ hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân từ ngày hôm nay (16/1).



Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, 3 Trung tâm đăng kiểm và 1 Chi nhánh của Trung tâm đăng kiểm 50-03V ở TP. HCM sẽ bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa nhằm phục vụ điều tra, để phục vụ nhu cầu chính đáng kiểm định xe cơ giới lưu hành của người dân từ sáng ngày mai (16/1/2023).

Danh sách cụ thể gồm: Trung tâm đăng kiểm 50 - 03V, 50-03V chi nhánh, 50-05V và 50-07V với tổng số 8 dây chuyền kiểm định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm tra đánh giá. Kết quả cho thấy các đơn vị đăng kiểm trên đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự để hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Được biết, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã điều động 61 nhân sự (gồm đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ) đến các trung tâm đăng kiểm trên để tái hoạt động phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, những ngày qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để cố gắng đưa các trung tâm đăng kiểm trực thuộc Cục đang bị đóng cửa tái hoạt động trở lại. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị vẫn đang được gấp rút tiến hành.

Để có thể mở lại các trung tâm đăng kiểm trên là nhờ sự quan tâm quyết liệt của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Đình Thọ và sự tạo điều kiện từ lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP. HCM và Công an các quận, huyện của TP. HCM, tất cả nhằm phục vụ nhu cầu chính đáng kiểm định xe để đảm bảo đủ điều kiện lưu thông an toàn của người dân, trong bối cảnh tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm đang diễn ra nghiêm trọng ở TP. HCM. Tất cả đã đồng lòng hướng tới mục tiêu duy nhất là vì dân.

Cục Đăng kiểm Việt Nam tin rằng khi hoạt động trở lại, các trung tâm đăng kiểm trên sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm định xe cơ giới cho người dân, đảm bảo các phương tiện đến hạn kiểm định có thể được đăng kiểm kịp thời để đảm bảo đủ điều kiện khi lưu thông trên đường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần./.