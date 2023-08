Phản hồi của Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Lắk về tuyển sinh lớp 10

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học này, toàn tỉnh có hơn 29.700 học sinh tốt nghiệp THCS. Số học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT (công lập và tư thục) đạt tỷ lệ gần 78%. Hiện có hơn 6.000 học sinh chưa trúng tuyển vào lớp 10 THPT.

Nhiều học sinh chọn học tại các trường trung cấp, cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp THCS ở Đắk Lắk.

Theo khảo sát của Sở Giáo dục – Đào tạo, chỉ tiêu và khả năng tuyển sinh vào lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh mới đáp ứng được hơn 4.000 học viên. Như vậy sẽ có khoảng 2.000 học sinh sẽ phải chọn các hình thức học tập khác ngoài hệ thống giáo dục.

Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác tuyển sinh lớp 10 THPT được thực hiện theo chương trình Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025 (Đề án 522). Theo đó, 70% học sinh sau tốt nghiệp THCS sẽ vào THPT, còn lại học chương trình vừa học nghề, vừa học văn hóa. Về việc tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển, phân tuyến theo địa bàn, khiến học sinh chỉ được lựa chọn 1 trường, ông Đỗ Tường Hiệp thừa nhận có bất cập. Sở đã đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi tuyển trên toàn tỉnh nhưng đến nay chưa được triển khai.

"Ngành giáo dục đào tạo đã đề xuất năm trước rồi tổ chức tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển nhưng do những điều kiện kinh tế xã hội nhiều khó khăn nên UBND tỉnh còn cân nhắc để có thể thực hiện trong những năm tiếp theo. Còn tỷ lệ phân luồng so với các tỉnh khác đang cao, có nghĩa là tỷ lệ đi học nghề vẫn còn mức độ thấp. Do đó có thể nói quyền học tập của học sinh vẫn được đảm bảo theo năng lực của học sinh có thể học tập theo hình thức này hay hình thức khác”, ông Đỗ Tường Hiệp cho biết.