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Phẫn nộ cảnh con dâu bạo hành mẹ chồng già yếu ở Quảng Ninh

Chủ Nhật, 14:05, 28/06/2026
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VOV.VN - Đoạn clip ghi cảnh người phụ nữ con dâu bạo hành mẹ chồng già yếu, không còn khả năng phản kháng, khiến nhiều người phẫn nộ.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Mạc Trung Dũng, Chủ tịch UBND phường Tuần Châu, cho biết địa phương đã nắm được thông tin vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan việc con dâu bạo hành mẹ chồng tại nhà.

Đoạn clip ghi lại cảnh con dâu bạo hành mẹ chồng già yếu gây phẫn nộ. (Nguồn: Mạng xã hội)

Theo ông Dũng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã giao Công an phường phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương đến gia đình để xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc cũng như các cá nhân liên quan và có biện pháp nhắc nhở, xử lý. 

"Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm nếu xác minh có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại người cao tuổi. Sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định", Chủ tịch UBND phường Tuần Châu cho biết.

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Nhiều người phẫn nộ trước việc con dâu chửi bới, hành hung mẹ chồng già yếu, không còn khả năng phản kháng.

Qua làm việc bước đầu và thông tin từ gia đình, cô con dâu trong đoạn clip lấy người con trai út trong nhà. Người phụ nữ sinh năm 1987 và nhiều lần to tiếng, bạo hành mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi vốn có tiền sử bị tai biến dẫn tới bị lẫn, trí nhớ không còn tốt.

Nhiều người phẫn nộ trước việc con dâu chửi bới, hành hung mẹ chồng già yếu, không còn khả năng phản kháng.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục mắng chửi, có hành vi bạo lực mẹ chồng.

Theo nội dung clip, người phụ nữ liên tục dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm bà cụ. Không chỉ lớn tiếng mắng chửi, người này còn có hành vi tát, túm tóc, đẩy và tác động vào người cụ bà ngay trong nhà.

Mặc dù cụ bà tuổi cao, sức yếu và gần như không có khả năng phản kháng, người phụ nữ vẫn tiếp tục có những lời nói miệt thị, đe dọa.

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Cơ quan chức năng phường Tuần Châu đến gia đình để xác minh thông tin con dâu bạo hành mẹ chồng già yếu. 

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhận hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Phần lớn ý kiến đều lên án hành vi bạo lực đối với người cao tuổi, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm.

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Luôn tròn bổn phận dù bị cha mẹ bạo hành gần 40 năm, tôi có nên tiếp tục?

VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau gần 40 năm nay. Hai con lớn đã ra ở riêng. Từ khi kết hôn đến giờ, tôi đã sống trong bạo lực gia đình. Bây giờ tôi có nên tiếp tục cuộc sống này? Nhưng nếu bỏ thì tôi sợ điều tiếng hàng xóm, láng giềng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ đang rối bời, đau khổ.

Tiến Thắng/VTC News
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