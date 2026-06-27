Luôn tròn bổn phận dù bị cha mẹ bạo hành gần 40 năm, tôi có nên tiếp tục?

VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau gần 40 năm nay. Hai con lớn đã ra ở riêng. Từ khi kết hôn đến giờ, tôi đã sống trong bạo lực gia đình. Bây giờ tôi có nên tiếp tục cuộc sống này? Nhưng nếu bỏ thì tôi sợ điều tiếng hàng xóm, láng giềng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn cho người phụ nữ đang rối bời, đau khổ.
VOV.VN - Tôi kết hôn lần thứ hai và đưa con riêng ở cùng. Tuy nhiên tôi không ngờ, cha dượng lại có những hành động thiếu đứng đắn với con gái tôi. Giờ đây tôi vô cùng hận anh ta. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên cho người mẹ đang lo lắng cho con gái.
VOV.VN - Trong lúc rảnh rỗi, tôi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được nên cô ấy làm ầm lên. Tôi nên xử lý thế nào để vợ nguôi ngoai? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và cho lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.
VOV.VN - Không cần cơi nới hay cải tạo tốn kém, chỉ với vài thay đổi về ánh sáng, màu sắc và cách bố trí nội thất, những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn vẫn có thể trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn đáng kể, theo các chuyên gia thiết kế nội thất.