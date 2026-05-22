  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sự thật hình ảnh "cháu bé nghi bạo hành cùng mẹ đến quán bia" ở Hà Nội

Thứ Sáu, 06:09, 22/05/2026
VOV.VN - Công an phường Đống Đa, TP Hà Nội xác minh, làm rõ thông tin bé gái có nhiều vết thâm trên chân, nghi bị bạo hành xuất hiện tại quán bia cùng mẹ.

Ngày 20/5, mạng xã hội đăng tải hình ảnh một cháu bé tại quán bia, nghi bị bạo hành thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Công an phường Đống Đa (Hà Nội) phối hợp cùng đại diện VKSND khu vực 2 Hà Nội làm việc với gia đình cháu bé để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua trao đổi, mẹ cháu cho biết tối 19/5 đưa con gái 3 tuổi đến quán bia trên phố Tây Sơn. Đến khoảng 22h cùng ngày, gia đình đưa cháu về nhà.

Hình ảnh nhiều vết thâm trên chân cháu bé.

Mẹ cháu cũng cung cấp thông tin cháu từ nhỏ bị mắc bệnh viêm da cơ địa, thường xuyên khô da, mẩn ngứa và để lại nhiều mảng sừng, vết giống sẹo trên cơ thể.

Gia đình đã đưa cháu đi khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và hiện đang điều trị chuyên khoa da liễu theo chỉ định của bác sĩ.

Hình ảnh lan truyền trên mạng khiến nhiều người hiểu nhầm là dấu vết bị đánh đập.

Công an phường Đống Đa xác định không có dấu hiệu cháu bé bị bạo hành. Những vết trên cơ thể cháu được xác định là biểu hiện của bệnh viêm da cơ địa.

Công an phường Đống Đa nhắc nhở phụ huynh cần quan tâm hơn đến môi trường sinh hoạt của trẻ nhỏ, không nên đưa các cháu đến những nơi như quán bia có âm thanh lớn, đông người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với trẻ em là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bé và gia đình.

Công an phường Đống Đa đề nghị người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh suy diễn gây hoang mang dư luận.

Minh Tuệ/VTC News
Hành hung giữa phố Hà Nội: Báo động xuống cấp văn hóa ứng xử công cộng

VOV.VN - Chỉ trong vài ngày, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ hành hung gây bức xúc dư luận: từ vụ người đàn ông đạp vào bụng phụ nữ giữa phố đến vụ nhóm thanh niên hành hung khiến một cô gái gục trên vỉa hè.

Công an vào cuộc xác minh vụ bé trai lớp 6 ở Nghệ An nghi bị bạo hành

VOV.VN - Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập, sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh bé với nhiều vết bầm tím ở mắt và chân lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Bạo hành trẻ em: Lỗ hổng hệ thống hay sự vô cảm của cộng đồng?

VOV.VN - Phía sau mỗi vụ bạo hành là tiếng khóc đau đớn của những đứa trẻ chưa biết cách tự bảo vệ mình và câu hỏi đặt ra: Trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, chính quyền ở đâu khi những bi kịch ấy liên tiếp tái diễn?

Bạo hành trẻ em, khi gia đình không còn là nơi che chở

VOV.VN - Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em tại Hà Nội và TP.HCM khiến dư luận phẫn nộ, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm bảo vệ trẻ. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, cần phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để ngăn bi kịch tái diễn.

Để ngăn chăn bạo hành trẻ em, cần gia đình, nhà trường và cả xã hội chung tay

VOV.VN - Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo hành trẻ em không xảy ra ở nơi công cộng mà diễn ra ngay sau cánh cửa gia đình - nơi được gọi là tổ ấm, nơi đáng ra các em được yêu thương, chăm sóc và nâng niu. Quan trọng hơn, những hành vi bạo lực có thể kéo dài nếu thiếu sự quan tâm của những người xung quanh.

