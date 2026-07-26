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Phát hiện 26 hài cốt liệt sĩ cùng di ảnh quý giá dưới lòng đất Đồng Nai

Chủ Nhật, 22:21, 26/07/2026
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VOV.VN - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã quy tập được 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 2 bức ảnh quý giá cùng nhiều di vật, mở ra hy vọng xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Ngày 26/7, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) thành phố Đồng Nai cho biết, Đội K72 vừa quy tập 26 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực lô cao su 97, thuộc quản lý của Công ty cao su Bình Long, tại xã Minh Đức (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Trong đó, tại 2 hầm mộ, các cán bộ, chiến sĩ đã phát hiện nhiều di vật cùng 2 bức ảnh kỷ niệm nằm trong ví cá nhân.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo đó, ở một vị trí hầm mộ, Ban Chỉ đạo nhận định chỉ có 2 hài cốt. Tuy nhiên, khi mở rộng phạm vi bóc tách, số lượng phát hiện thực tế lên tới 6 bộ hài cốt nằm trong không gian rất hẹp.

Một hầm mộ khác dự đoán có 2 liệt sĩ cũng đã quy tập được 3 bộ hài cốt, trong đó có một liệt sĩ vẫn nằm nguyên trên chiếc võng năm xưa.

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Di vật được tìm thấy tại các hầm mộ liệt sĩ

Theo nhận định ban đầu từ các di vật thu được, đối với hầm mộ có 6 liệt sĩ, rất có thể đây là khu vực trú ẩn hoặc hầm Ban chỉ huy. Khi trận địa bị địch tập kích bất ngờ, các cán bộ, chiến sĩ đang họp giao ban hoặc làm nhiệm vụ đã cùng nhau hy sinh.

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Chiếc ví được tìm thấy bên trong có tấm ảnh 

Đại tá Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh, trong các bộ hài cốt tìm thấy, nhiều bộ hài cốt vẫn còn nguyên các mẩu xương, răng... Đội K72 đã lấy mẫu ADN để phục vụ công tác giám định. Đối với bức ảnh thu được sẽ được đưa đi phục hồi kỹ thuật số với hy vọng trở thành manh mối quan trọng giúp xác định danh tính.

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Bức ảnh có thể là của liệt sĩ hoặc thân nhân, được tìm thấy trong hầm mộ có 3 liệt sĩ

Hiện, Đội K72 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ở khu vực lô cao su 97, với quyết tâm đưa tất cả các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.

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Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

VOV.VN - Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TP Đồng Nai triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức. Dự và chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ để sớm xác định danh tính các liệt sĩ, hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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