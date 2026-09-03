Phát hiện chiếc lược khắc chữ “ĐỨC THẮNG” trong phần mộ liệt sĩ ở Gia Lai

Ngày 3/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh, xã Vạn Đức, lực lượng chức năng phát hiện nhiều kỷ vật trong các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin.

Tại mộ số 14, khu C, hàng 2, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc lược nhựa có khắc dòng chữ “ĐỨC THẮNG”.

Chiếc lược nhựa khắc dòng chữ "Đức Thắng" (ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)

Dù chưa có thêm thông tin về họ tên đầy đủ, quê quán hay đơn vị công tác, dòng chữ trên chiếc lược được xác định là một manh mối quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục tra cứu hồ sơ, tìm kiếm đồng đội, thân nhân và nhân chứng có liên quan.

Tại mộ số 10, khu C, hàng 9, lực lượng chức năng cũng phát hiện 3 kỷ vật gồm một huân chương đã hoen rỉ, một ví da màu đen và một tấm ảnh cô gái đã phai màu.

Chiếc huân chương được phát hiện tại mộ số 10, khu C, hàng 9 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Ân Thạnh (ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)

Các kỷ vật được bảo quản, ghi nhận để phục vụ công tác đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đến ngày 3/9, công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, được triển khai tại 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Việc phát hiện và lưu giữ những kỷ vật gắn với các phần mộ chưa xác định danh tính được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm những dấu vết quý giá, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.