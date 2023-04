Phát hiện hàng trăm vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm, vi phạm môi trường

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện 215 vụ, 226 đối tượng có các hành vi vi phạm về việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng cấm; vận chuyển, tàng trữ hàng cấm; vi phạm về nhãn hàng hóa; lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Trị giá hàng hóa công an tạm giữ khoảng 13 tỷ đồng.

Công an phát hiện một cơ sở chôn lấp hơn 600 tấn chất thải trái phép (Ảnh: ĐC)

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Dương đã thực nhiều đợt đấu tranh, phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Qua đó, công an đã phát hiện 115 vụ, xác minh làm rõ và đề xuất xử lý với số tiền hơn 7,8 tỷ đồng.

Cục Quản lí thị trường và Công an tỉnh Bình Dương phát hiện lô thuốc tây có dấu hiệu giả mạo (Ảnh: ĐC)

Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp, công an các địa phương trong tỉnh Bình Dương sẽ tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến môi trường, tài nguyên, kinh doanh hàng cấm, hàng kém chất lượng..../.