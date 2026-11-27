Một thi thể trôi gần nơi đậu ghe của anh Nguyễn Ngọc Nho (sinh 1979, ngụ xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) tại kênh 28 (thuộc ấp An Thạnh, xã Cái Bè) vào lúc 7h30 phút sáng 27/11. Chủ ghe này đã chủ động trình báo công an xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp để xử lý vụ việc.

Thi thể nam trôi dưới dòng kênh 28 chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong

Nhận thông tin, công an xã Cái Bè đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh và xác định thi thể trôi dưới mặt kênh 28 là nam giới tên Huỳnh Anh Tuấn (sinh 2001) ngụ xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Công an xã Cái Bè tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục khám nghiệm thi thể, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết trên.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 26/11 anh Nguyễn Văn Cường (sinh 1985, thường trú ấp khu phố Lương Minh Chánh, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) đang lái đò trên kênh Nguyễn Tấn Thành đoạn thuộc ấp khu phố Lương Minh Chánh, xã Long Định thì phát hiện 1 tử thi nam đang trôi từ hướng Tân Phước 3 về hướng cầy Kênh Xáng nên kéo tử thi vào bờ kênh trình báo công an.

Qua kiểm tra tử thi nam, khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo, đang phân hủy mạnh. Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ chết người này.