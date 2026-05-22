  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm ở Hải Phòng

Thứ Sáu, 14:28, 22/05/2026
VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất kích thích tăng trưởng bị cấm trong quá trình sản xuất, thu giữ hàng trăm kg giá đỗ thành phẩm cùng nhiều dụng cụ, hóa chất liên quan.

Ngày 20/5, Công an xã Trường Tân đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố kiểm tra xưởng sản xuất giá đỗ do Nguyễn Văn Lên (sinh năm 1971, trú tại thôn An Vệ, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng) làm chủ. Cơ sở này có diện tích khoảng 50 m2, mỗi ngày sản xuất khoảng 70 kg giá đỗ và có nhiều dấu hiệu vi phạm khi sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất giá đỗ.

Bên trong xưởng, các lực lượng phát hiện 40 thùng đang ủ giá đỗ không đảm bảo vệ sinh; nhiều vỏ thùng sử dụng để ủ giá và vỏ can chứa dung dịch hóa chất, đồng thời, thu giữ 229,62 kg giá đỗ thành phẩm.

Giá đỗ được lực lượng chức năng phát hiện tại xưởng sản xuất (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Kết quả giám định cho thấy, số giá đỗ được thu giữ và 3 thùng phi chứa nước dùng để sản xuất giá đỗ có chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP). Đây là chất kích thích tăng trưởng không nằm trong danh mục được phép sử dụng.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hải Phòng, chất này có tác dụng kích thích tăng trưởng, giúp giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, rễ ngắn và giữ độ tươi lâu. Tuy nhiên, việc sử dụng giá đỗ ủ bằng chất cấm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Chủ cơ sở đã thừa nhận đã mua chất kích thích trên mạng, pha với nước rồi tưới trực tiếp trong quá trình sản xuất giá nhằm giúp giá đỗ phát triển nhanh, mẫu mã đẹp. Hiện, các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Phát hiện xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ban đầu, chủ xưởng sản xuất giá đỗ nói hóa chất tại cơ sở là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, kết quả lại cho thấy mẫu giá đỗ tại cơ sở có tồn dư chất cấm. Đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch “nước kẹo” để xử lý giá đỗ.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm hải phòng thu giữ giá đỗ thành phẩm chất cấm kích thích tăng trưởng
Quảng Ninh: Phát hiện, thu giữ gần 2 tấn giá đỗ chứa chất cấm
VOV.VN - Công an phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh vừa kịp thời phát hiện, thu giữ gần 2 tấn giá đỗ chứa chất cấm.

Khởi tố vụ sản xuất giá đỗ bằng chất cấm tại Hưng Yên, thu giữ gần 3 tấn
VOV.VN - Phát hiện gần 3 tấn giá đỗ sử dụng chất cấm tuồn ra thị trường, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Nóng 24h: Lời khai của những kẻ dùng hoạt chất cấm ủ giá đỗ
VOV.VN - Tại cơ quan công an, cả 4 đối tượng là chủ của 6 cơ sở sản xuất giá đỗ đều thừa nhận dù biết sử dụng chất cấm là gây nguy hại đến sức khỏe con người nhưng vì lợi nhuận nên vẫn sử dụng để ủ giá đỗ.

