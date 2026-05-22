Phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm ở Hải Phòng

Ngày 20/5, Công an xã Trường Tân đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố kiểm tra xưởng sản xuất giá đỗ do Nguyễn Văn Lên (sinh năm 1971, trú tại thôn An Vệ, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng) làm chủ. Cơ sở này có diện tích khoảng 50 m2, mỗi ngày sản xuất khoảng 70 kg giá đỗ và có nhiều dấu hiệu vi phạm khi sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất giá đỗ.

Bên trong xưởng, các lực lượng phát hiện 40 thùng đang ủ giá đỗ không đảm bảo vệ sinh; nhiều vỏ thùng sử dụng để ủ giá và vỏ can chứa dung dịch hóa chất, đồng thời, thu giữ 229,62 kg giá đỗ thành phẩm.

Giá đỗ được lực lượng chức năng phát hiện tại xưởng sản xuất (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Kết quả giám định cho thấy, số giá đỗ được thu giữ và 3 thùng phi chứa nước dùng để sản xuất giá đỗ có chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP). Đây là chất kích thích tăng trưởng không nằm trong danh mục được phép sử dụng.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hải Phòng, chất này có tác dụng kích thích tăng trưởng, giúp giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, rễ ngắn và giữ độ tươi lâu. Tuy nhiên, việc sử dụng giá đỗ ủ bằng chất cấm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Chủ cơ sở đã thừa nhận đã mua chất kích thích trên mạng, pha với nước rồi tưới trực tiếp trong quá trình sản xuất giá nhằm giúp giá đỗ phát triển nhanh, mẫu mã đẹp. Hiện, các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.