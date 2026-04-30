中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh: Phát hiện, thu giữ gần 2 tấn giá đỗ chứa chất cấm

Thứ Năm, 23:08, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh vừa kịp thời phát hiện, thu giữ gần 2 tấn giá đỗ chứa chất cấm.

Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, ngày 28/4, Công an phường Việt Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ tại tổ 45, khu phố Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. 

quang ninh phat hien, thu giu gan 2 tan gia do chua chat cam hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Tứ tại cơ quan công an. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh)

Xưởng sản xuất giá đỗ của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Tứ, sinh năm 1997, nơi đăng ký thường trú tại xã Minh Thái, tỉnh Ninh Bình, hiện cư trú tại tổ 45, khu phố Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, trong xưởng có 06 bao đỗ mang nhãn hiệu “Lam Thien Ngan 999” cùng 240 thùng nhựa kích thước đường kính khoảng 30cm, cao 40cm, bên trong đang ủ giá đỗ. Tổng trọng lượng giá đỗ thành phẩm và đang trong quá trình sản xuất ước tính gần 2 tấn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu giá đỗ tại cơ sở để trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an. Kết quả giám định xác định toàn bộ số giá đỗ tại cơ sở trên đều chứa hóa chất cấm 6-benzylaminopurine. Đây là loại hóa chất bền vững, khi xâm nhập vào cơ thể con người có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe; trước mắt có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa cấp, về lâu dài có nguy cơ gây tổn thương gan, thận, hệ thần kinh và làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Văn Tứ cho biết bắt đầu hoạt động sản xuất giá đỗ từ đầu năm 2026 đến nay. Tứ khai nhận đã sử dụng loại hóa chất cấm “Nước kẹo” (6-benzylaminopurine) trong quá trình sản xuất giá đỗ nhằm tăng năng suất và hình thức sản phẩm; sản phẩm giá đỗ mà đối tượng Tứ sản xuất được bán ra thị trường với giá dao động từ 7.000- 9.000 đồng/kg.

quang ninh phat hien, thu giu gan 2 tan gia do chua chat cam hinh anh 2
Đối tượng Nguyễn Văn Tứ cùng tang vật. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh)

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, kiểm đếm số lượng hàng hóa, nguyên liệu, phương tiện phục vụ sản xuất và tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

          

Tiến Cường-Quốc Xã/VOV-Đông Bắc
Tag: giá đỗ chất cấm quảng ninh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục