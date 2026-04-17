Phát hiện xưởng sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tại Quảng Ninh

Thứ Sáu, 10:47, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban đầu, chủ xưởng sản xuất giá đỗ nói hóa chất tại cơ sở là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, kết quả lại cho thấy mẫu giá đỗ tại cơ sở có tồn dư chất cấm. Đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch “nước kẹo” để xử lý giá đỗ.

Tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một xưởng sản xuất giá đỗ hoạt động trái phép. Cơ quan công an phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất.

Chủ cơ sở được xác định là Tạ Văn Xã (SN 1992, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh). Nhà xưởng có diện tích khoảng 100m², đi vào hoạt động từ năm 2024. Theo tài liệu thu thập, mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 700kg giá đỗ, với giá bán dao động từ 6.000- 7.000 đồng/kg. Với sản lượng lớn và thời gian hoạt động kéo dài, một lượng đáng kể giá đỗ từ cơ sở này đã được đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng tại phường Mạo Khê

Tại hiện trường, bên trong xưởng là hàng trăm thùng ủ giá đỗ đang trong quá trình sinh trưởng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một số can chứa dung dịch nghi là hóa chất phục vụ quá trình sản xuất.

Ban đầu, Tạ Văn Xã khai nhận đây là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, kết quả lại thực sự đáng lo ngại. Cơ quan chức năng xác định "dung dịch tẩy rửa" là 6-Benzylaminopurine (6-BAP). Đây là một loại hormone thực vật tổng hợp thuộc nhóm Cytokinin, bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Theo các chuyên gia, chất 6-BAP có tác dụng kích thích tăng trưởng, khiến giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, rễ ngắn và giữ được độ tươi lâu, tạo hình thức bắt mắt. Tuy nhiên, việc sử dụng chất này trong thực phẩm có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Trước những chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch mà cơ sở gọi là “nước kẹo” để xử lý giá đỗ, với mục đích triệt rễ và làm mập sản phẩm

Lực lượng chức năng còn tiến hành xét nghiệm các mẫu giá đỗ tại cơ sở và xác định có tồn dư chất cấm. Trước những chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch mà cơ sở gọi là “nước kẹo” để xử lý giá đỗ, với mục đích triệt rễ và làm mập sản phẩm.

Theo lời khai, đối tượng pha dung dịch với nước rồi tưới trực tiếp vào giá đỗ trong quá trình sản xuất. Đáng chú ý, số sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ tại các chợ dân sinh, gây khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ra cộng đồng.

Đáng chú ý, số sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ tại các chợ dân sinh, gây khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ra cộng đồng

Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Đối tượng thường sản xuất giá đỗ giao cho các đầu mối vào thời điểm đêm tối để tránh sự theo dõi, giám sát của các lực lượng chức năng. Sau khi mua chất cấm, gọi là "nước kẹo" để sản xuất giá đỗ thì đối tượng đã bóc các tem, mã ghi thể hiện chất đấy là chất gì, sau đó đổ vào các can nhựa trắng không màu, không mùi, do đó rất khó phát hiện"

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại cơ sở sản xuất này khoảng 4 tấn giá đỗ chứa chất cấm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tương tự tại phường Quảng Yên, thu giữ hơn 8 tấn giá đỗ vi phạm. 

CTX Quốc Xã/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh sản xuất giá đỗ chất cấm an toàn thực phẩm
