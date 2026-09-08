Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà riêng ở Quảng Trị

Khoảng 10h30 phút sáng nay (8/9), người dân phát hiện bà Đ.T.H, 46 tuổi, trú tại thôn Quy Đạt, xã Minh Hoá, tỉnh Quảng Trị tử vong tại nhà riêng. Tại thời điểm phát hiện bà H tử vong, không có chồng bà H. và chiếc xe ô tô tại gia đình.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân 1 người phụ nữ tử vong bất thường

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác điều tra. Người chồng không có mặt tại hiện trường. Cơ quan Công an đã tổ chức lực lượng tìm kiếm người chồng để phục vụ quá trình điều tra vụ việc.