Phát hiện người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương

Thứ Hai, 22:54, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 27/4, ông Phan Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một người phụ nữ tử vong trong nhà riêng với nhiều dấu hiệu bất thường.

Cũng theo ông Hùng, vào khoảng 19h cùng ngày, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) phát hiện chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

phat hien nguoi phu nu tu vong tai nha rieng voi nhieu vet thuong hinh anh 1
Hiên trường nơi người phụ nữ tử vong. 

Tại hiện trường, trên cơ thể nạn nhân có một số vết thương nghiêm trọng. Lực lượng chức năng cũng phát hiện một con dao ở gần vị trí nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, nạn nhân đã ly hôn, hiện sinh sống cùng mẹ đẻ tại thôn Tân Thinh. Nạn nhân có một người con đang đi du học.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
