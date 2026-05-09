Một số nước cử máy bay để sơ tán công dân trên tàu du lịch bị dịch Hanta

Thứ Bảy, 22:55, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đức, Pháp, Bỉ, Ai-len và Hà Lan sẽ cử máy bay để sơ tán công dân của mình trên một tàu du lịch đang hướng đến Tenerife, Tây Ban Nha.

Tàu du lịch mang tên MV Hondius có ca nhiễm virus Hanta và việc bùng phát virus Hanta trên tàu đã kích hoạt cảnh báo y tế quốc tế sau khi 3 hành khách tử vong.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, Liên minh châu Âu đang gửi thêm 2 máy bay nữa để đưa những công dân châu Âu còn lại về nước. Mỹ và Anh đã xác nhận sẽ gửi máy bay và đang chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho những công dân ngoài EU mà quốc gia của họ không thể cung cấp phương tiện vận chuyển bằng đường hàng không.

Dự kiến khi tàu đến quần đảo Canary, các bác sĩ cho rằng hành khách có thể sẽ phải cách ly tại các khách sạn trước khi được phép về nhà. Trước đó, 3 người, trong đó hai người bị bệnh nặng, đã được sơ tán hôm 6-5.

Ống xét nghiệm virus Hanta. Ảnh: Reuters.

Ngày 6-5, du thuyền hạng sang MV Hondius đã rời bờ biển Cape Veẻde để đến Tây Ban Nha sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu yêu cầu quốc gia này xử lý việc sơ tán hành khách trên tàu sau khi phát hiện dịch bệnh do virus hantavirus gây ra.

Tàu MV Hondius, với gần 150 người trên tàu, dự kiến ​​sẽ cập cảng Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào trưa maui (giờ Việt Nam). Theo Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia, công dân Tây Ban Nha sẽ được xuống tàu trước, thứ tự sơ tán các nhóm công dân còn lại sẽ do cơ quan y tế quyết định.

Trong khi đó Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebrey cũng đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức cấp cao Tây Ban Nha giám sát việc đưa hành khách xuống tàu an toàn. Ông cho biết, ở giai đoạn này, không có thêm người nào trên tàu có triệu chứng nhiễm virus Hanta. Virus Hanta thường lây lan qua loài gặm nhấm nhưng trong những trường hợp hiếm hoi có thể lây truyền từ người sang người.

Trần Nga/VOV1
Nguồn: Reuters
Có thể gây tử vong, virus Hanta ủ bệnh và lây truyền thế nào?

VOV.VN - Dù không phổ biến, Hanta virus vẫn là bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm do có khả năng tiến triển nhanh và gây biến chứng nặng nếu không được phát hiện sớm.

VOV.VN - Dù không phổ biến, Hanta virus vẫn là bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm do có khả năng tiến triển nhanh và gây biến chứng nặng nếu không được phát hiện sớm.

WHO cảnh báo về ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

VOV.VN - Ngày 8/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra thông báo khẩn xác nhận ít nhất 6 trường hợp nhiễm virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch đang hành trình trên Đại Tây Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh đã khiến 3 người tử vong, làm dấy lên các biện pháp ứng phó y tế quốc tế nghiêm ngặt.

Lo ngại virus Hanta, nhiều nước khẩn trương truy vết hành khách từ tàu du lịch

VOV.VN - Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch MV Hondius, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người.

VOV.VN - Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch MV Hondius, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người.

