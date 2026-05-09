Một số nước cử máy bay để sơ tán công dân trên tàu du lịch bị dịch Hanta

Tàu du lịch mang tên MV Hondius có ca nhiễm virus Hanta và việc bùng phát virus Hanta trên tàu đã kích hoạt cảnh báo y tế quốc tế sau khi 3 hành khách tử vong.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, Liên minh châu Âu đang gửi thêm 2 máy bay nữa để đưa những công dân châu Âu còn lại về nước. Mỹ và Anh đã xác nhận sẽ gửi máy bay và đang chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho những công dân ngoài EU mà quốc gia của họ không thể cung cấp phương tiện vận chuyển bằng đường hàng không.

Dự kiến khi tàu đến quần đảo Canary, các bác sĩ cho rằng hành khách có thể sẽ phải cách ly tại các khách sạn trước khi được phép về nhà. Trước đó, 3 người, trong đó hai người bị bệnh nặng, đã được sơ tán hôm 6-5.

Ống xét nghiệm virus Hanta. Ảnh: Reuters.

Ngày 6-5, du thuyền hạng sang MV Hondius đã rời bờ biển Cape Veẻde để đến Tây Ban Nha sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu yêu cầu quốc gia này xử lý việc sơ tán hành khách trên tàu sau khi phát hiện dịch bệnh do virus hantavirus gây ra.

Tàu MV Hondius, với gần 150 người trên tàu, dự kiến ​​sẽ cập cảng Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào trưa maui (giờ Việt Nam). Theo Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia, công dân Tây Ban Nha sẽ được xuống tàu trước, thứ tự sơ tán các nhóm công dân còn lại sẽ do cơ quan y tế quyết định.

Trong khi đó Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebrey cũng đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức cấp cao Tây Ban Nha giám sát việc đưa hành khách xuống tàu an toàn. Ông cho biết, ở giai đoạn này, không có thêm người nào trên tàu có triệu chứng nhiễm virus Hanta. Virus Hanta thường lây lan qua loài gặm nhấm nhưng trong những trường hợp hiếm hoi có thể lây truyền từ người sang người.