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Phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ, 2 bộ di vật kèm theo tại công viên Lê Thị Riêng

Thứ Bảy, 19:34, 17/10/2026
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VOV.VN - Ngày 17/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 17/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã đào, xử lý hơn 650 m³ đất, phát hiện và quy tập thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo. 

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Ngày 17/10 phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10, các lực lượng tiếp tục triển khai đợt tìm kiếm thứ hai tại khu B. Từ ngày 15 đến hết ngày 17/10, đã phát hiện, quy tập thêm 33 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ, trong đó có 11 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo.

phat hien them 13 hai cot liet si, 2 bo di vat kem theo tai cong vien le thi rieng hinh anh 2
Từng lớp đất được đào cẩn trọng trong quá trình tìm kiếm, quy tập. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Như vậy, từ khi triển khai công tác tìm kiếm vào ngày 23/6 đến hết ngày 17/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 764 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 318 bộ hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo. 

phat hien them 13 hai cot liet si, 2 bo di vat kem theo tai cong vien le thi rieng hinh anh 3
Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kiều Anh/VOV-TP.HCM
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