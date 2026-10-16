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Phát hiện thêm 20 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Sáu, 19:27, 16/10/2026
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VOV.VN - Sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ ngày 14/10, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM. Chỉ trong hai ngày 15 và 16/10, đã phát hiện, quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 16/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã đào, xử lý hơn 500m³ đất, phát hiện và quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật kèm theo. Để bảo đảm tiến độ tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

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Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp

Sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/10, các lực lượng tiếp tục triển khai đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B. Trong hai ngày 15 và 16/10, đã phát hiện, quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ, trong đó có 9 hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo.

Như vậy, từ khi triển khai công tác tìm kiếm vào ngày 23/6 đến hết ngày 16/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được tổng cộng 751 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 316 hài cốt liệt sĩ có di vật kèm theo.

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Trong ngày 16/10, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật kèm theo. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp

Trong số 751 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, có 718 hài cốt liệt sĩ được phát hiện riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai, với quyết tâm tiếp tục tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về nơi an nghỉ, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Từng lớp đất được kiểm tra kỹ lưỡng trong quá trình tìm kiếm, quy tập. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp
Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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