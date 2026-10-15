Tiếp tục tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 15/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã đào, xử lý hơn 300m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai sau lễ an táng (ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp)

Qua tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ cùng 3 bộ di vật kèm theo.

Trước đó, ngày 14/10, TP.HCM đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. Sau lễ an táng, công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được triển khai tại Khu B nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại.

Cán bộ, chiến sĩ thận trọng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B (ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp)

Như vậy, từ khi bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm, quy tập vào ngày 23/6 đến hết ngày 15/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 706 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được các lực lượng triển khai với tinh thần khẩn trương, thận trọng, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tính đến hết ngày 15/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 739 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp)