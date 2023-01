Phát hiện thi thể người đàn ông dưới giếng sâu với lá thư tuyệt mệnh

Nạn nhân được xác định là Lưu Quang Vũ (34 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Trưa cùng ngày, người nhà ông Vũ đi về thăm rẫy của gia đình ở khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú nhưng không thấy người mà chỉ thấy đôi dép, ví tiền để ngay bên cạnh giếng trong vườn, xung quanh mùi thuốc sâu bốc lên nồng nặc. Lo sợ nên người nhà ông Vũ đã trình báo công an.

Giếng nước nơi phát hiện thi thể ông Vũ (ảnh: ĐC).

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Phú cùng Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp tìm kiếm. Sau đó, lực lượng công an xác định ông Vũ tử vong dưới giếng nên đã tiến hành trục vớt đưa lên bờ.

Giếng nước nơi ông Vũ tử vong sâu hơn 3 mét, có miệng giếng rộng được đậy kín một nửa. Kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện 1 chai thuốc sâu đã sử dụng dở và 1 bức thư để trong chòi, được cho là của nạn nhân trong đó nói về việc nợ nần.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.