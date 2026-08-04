Phát hiện thi thể người đàn ông trên biển Hà Tĩnh

Sáng 4/8, một ngư dân phát hiện thi thể một người đàn ông trên vùng biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh và nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân vào bờ.

Hiện trường vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Lê Đình P. (SN 1956, trú phường Trường Vinh, Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, ông P. đến tắm tại biển Xuân Thành thì không may bị đuối nước. Đến khoảng 6h30, một ngư dân đi biển phát hiện thi thể nên trình báo lực lượng chức năng để tổ chức đưa nạn nhân vào bờ.

Theo một số người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết tại khu vực biển Xuân Thành khá thuận lợi, sóng biển không lớn.

Sau khi phát hiện cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục theo quy định để bàn giao thi thể ông P. cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.