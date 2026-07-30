Tìm thấy thi thể người đàn ông trượt chân rơi xuống sông ở Sơn La

Ngày 27/7, tại khu vực cầu Tạ Khoa, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La xảy ra vụ việc một người đàn ông không may bị trượt chân rơi xuống sông Đà và mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La đã khẩn trương chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường; đồng thời phối hợp với Công an xã Bắc Yên và các lực lượng tại địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng các trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn; Công an xã Bắc Yên cũng huy động 5 cán bộ, chiến sĩ, 4 đồng chí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 3 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng thuyền, ca nô và các phương tiện hiện có để phối hợp triển khai tìm kiếm trên sông.

Sau đó, nhiều mũi công tác đã được triển khai dọc hai bên bờ sông, kết hợp sử dụng thuyền, ca nô rà soát trên mặt nước và kiểm tra các khu vực nước xoáy, bãi bồi, hốc đá, vật cản - những vị trí có khả năng nạn nhân bị cuốn trôi hoặc mắc lại.

Đến ngày 30/7 các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân là ông Đ.V.S

Những ngày qua, mặc dù nhiều lúc trời mưa to, gió lớn, lòng sông Đà rộng, dòng chảy mạnh, nhiều đoạn nước sâu, địa hình hiểm trở khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vẫn duy trì tìm kiếm liên tục từ sáng sớm đến tối muộn. Các phương án tìm kiếm thường xuyên được điều chỉnh theo diễn biến của dòng chảy, mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống hạ lưu, bảo đảm không bỏ sót các khu vực nghi vấn.

Đến sáng nay 30/7, sau gần bốn ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, các lực lượng đã phát hiện thi thể nạn nhân là ông Đ.V.S (SN 1976, trú xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La) tại khu vực bản Tăng, xã Chiềng Sại, tỉnh Sơn La - cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 35 km theo hướng dòng chảy của sông Đà. Lực lượng chức năng đã tổ chức trục vớt, đưa nạn nhân vào bờ, hoàn tất các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Quá trình tìm kiếm nạn nhân thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, cùng sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng tại cơ sở, góp phần chia sẻ mất mát với gia đình người bị nạn.