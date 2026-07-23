Phát hiện thi thể hai cậu cháu trong tư thế ôm chặt nhau dưới hồ thủy lợi

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Ròon, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, khoảng 23h ngày 22/7, gia đình anh Lê Ngọc Dũng, 35 tuổi, trú thôn Phú Lộc, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị và cháu Từ Lê Bảo Khang, 8 tuổi, trú thôn Quảng Kim, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị không thấy cả 2 về nhà nên đã đi tìm.

Gia đình phát hiện, tại khu vực bờ hồ Sông Thai, gần cống xả nước (xã Phú Trạch) có xe máy, ba lô, quần áo và giày dép của anh Lê Ngọc Dũng và cháu Từ Lê Bảo Khang. Nghi 2 cậu cháu gặp nạn khi xuống hồ tắm, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương. Trong đêm, địa phương triển khai các lực lượng để tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân tại khu vực hồ Sông Thai

Sáng nay (23/7), theo đề nghị của UBND xã Phú Trạch, Đồn Biên phòng Ròon đã cử 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cùng người dân tổ chức lặn tìm ở khu vực hồ Sông Thai.

Sau nhiều giờ triển khai công tác cứu hộ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân dưới lòng hồ, cách vị trí để xe máy và đồ dùng cá nhân khoảng 10m, cách bờ khoảng 3m.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, đưa các nạn nhân về gia đình tổ chức mai táng. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.