Phát hiện thi thể nữ kế toán Ban Quản lý dự án số 1 trên hồ Xuân Hương Đà Lạt

Bước đầu, nạn nhân được xác định là bà N.T.T.N., 46 tuổi, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt, hiện là kế toán tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực ven hồ Xuân Hương - Đà Lạt, nơi phát hiện thi thể nữ kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, sáng 30/8, người thân đến Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt trình báo bà N. rời khỏi nhà từ sáng 29/8 và sau đó mất liên lạc. Tiếp nhận thông tin, công an tổ chức xác minh, tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể bà N. được phát hiện trên hồ Xuân Hương.

Phương tiện cứu hộ, cứu nạn được điều động đến khu vực hồ Xuân Hương để phục vụ công tác xử lý hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Khu vực phát hiện nạn nhân sau đó được phong tỏa. Thi thể được đưa lên bờ để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, phục vụ điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác minh, làm rõ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 là chủ đầu tư nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thời gian gần đây, đơn vị này có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo, điều hành.