Phát hiện vật thể nghi thiết bị bay không người lái ở Quảng Ngãi

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 15/12, trong lúc đi thả lưới tại bờ biển thôn An Vĩnh, ông Trần Thanh (65 tuổi), ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi phát hiện một vật thể lạ như thiết bị bay không người lái. Thấy lạ mắt, ông Thanh gọi người thân trong gia đình đưa về nhà ở để trưng bày. Tuy nhiên, do vật thể này có thiết kế bất thường nên ông đã trình báo cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ. Vật thể lạ có hình dạng như thiết bị bay không người lái, dài khoảng 3m, đường kính 30 cm, ở giữa thân có 2 cánh. Phần đầu, đuôi và trên thân của vật thể lạ có gắn cánh quạt và in nhiều chữ số, ký hiệu.

Vật thể này bị ngâm dưới nước nên nhiều bộ phận đã biến dạng

Do trôi dạt ở dưới nước thời gian dài, một số chi tiết, thiết bị trên vật thể đã biến dạng nên hiện nay cơ quan chức năng vẫn chưa nhận định, đánh giá cụ thể.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã thu nhận vật thể đưa về đơn vị lưu giữ; đồng thời báo cáo cấp trên xác định nguồn gốc của vật thể và hướng xử lý phù hợp.

Một số hình ảnh của vật thể này:

Các đơn vị đang phối hợp kiểm tra tổng thể các chi tiết trên vật thể lạ

