Phát huy tốt vai trò cấp cơ sở trong "chống giặc" Covid-19

Trong trận chiến nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19, có thể thấy vai trò quan trọng của chính quyền cấp cơ sở ở địa phương. Việc nắm bắt, quản lý tốt dân cư trên địa bàn của hệ thống Trưởng thôn, Bí thư chi bộ, lực lượng Công an viên.. đã đem lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch.



Thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là nơi có nhiều người đi làm ăn xa tại các đô thị lớn. Từ khi cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19, công việc của cán bộ thôn thêm phần bận rộn hơn.

Ông Đào Văn Quán, Trưởng thôn Ninh Tào cho biết, thôn có trên 400 hộ dân, cùng với việc đến từng nhà tuyên truyền về dịch Covid-19, đưa thông tin lên hệ thống loa truyền thanh rất hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh. “Khi thôn, xã tuyên truyền trên loa truyền thanh, bà con đi đâu xa về cũng tự giác đến khai báo, hoặc cán bộ thôn đến tận nơi để nắm bắt tình hình”, ông Quán nói.

Tất cả mọi người đều được phun sát khuẩn trước khi vào UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Thực nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Ban chỉ phòng chống dịch Covid-19 các cấp, lực lượng chức năng của xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa đã tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân, tạm dừng các tiệc cưới hỏi, hoạt động văn hóa câu lạc bộ, điểm kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí…

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó trưởng Công an xã Hợp Thịnh cho biết, xã có 181 thôn với khoảng 2.600 hộ dân, trong khi lực lượng công an xã mỏng, chỉ có 7 Công an viên và 3 Công an chính quy. Để nắm bắt, kiểm soát tốt những người đi, về trong xã phải nói đến sự tích cực và rất hiệu quả của các đoàn thể, cấp chính quyền từng thôn.

“Sau khi UBND xã chỉ đạo, lực lượng công an xã đã phối hợp cùng với các đoàn thể, mặt trận tổ chức tốt công tác tuyên truyền chống dịch, đi đến đâu cũng nhận được phối hợp, người dân nắm bắt tốt tinh thần có ý thức đóng hết các cửa hàng, quán”, ông Thịnh cho hay.

Ông Nguyễn Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh đánh giá cao về tinh thần, cũng như hiệu quả của hệ thống cấp ủy, chính quyền, mặt trận, y tế tại các thôn, các tổ công công tác phòng chống dịch Covid-19.

“Trong thời gian vừa qua, lực lượng này làm rất tốt khi rà soát các trường hợp thăm thân, đi khám bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai. Ngay tối hôm trước, đoàn thể cũng làm việc đến 11 giờ đêm khi đến từng hộ dân để vận động khai báo y tế”, ông Thăng nói.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và đặc biệt từ khi ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai bùng phát, lực lượng chính quyền thôn, xã ở huyện Hiệp Hòa đã chủ động tiến hành kiểm tra, rà soát được 110 trường hợp từng đến thăm, khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Cùng với danh sách 62 trường hợp do Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cung cấp, huyện Hiệp Hòa hiện có 172 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai đang được cách ly theo dõi.

Cán bộ thôn, xã xuống từng nhà dân để tuyên truyền.

Ông Hoàng Văn Thìn, Trưởng Phòng Y tế huyện Hiệp Hòa cho biết, UBND huyện Hiệp Hòa đã tiến hành diễn tập các phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ, từ cấp xã đến cấp huyện.

“Chúng tôi đánh giá rất cao các tổ công tác ở thôn, xã. Khi đối tượng trở về các thôn, tổ công tác đã đến tận nơi lập danh sách cách ly tại gia đình. Nếu trong trường hợp có người dương tính, Phòng Y tế sẽ điều xe chở lên bệnh viện tỉnh hoặc về bệnh viện Trung ương ở Đông Anh”, ông Thìn cho biết.

Bước đầu, số người nhiễm Covid-19 ở nước ta đã được kiểm tra, cách ly, khám chữa y tế chặt chẽ, phần nào đã giảm được tốc độ lây lan của dịch bệnh. Kiểm soát tốt các nguồn nguy cơ lây bệnh, nghi nhiễm trong cộng đồng sẽ góp phần thắng lợi trong công tác phòng chống dịch. Làm tốt được điều này phải nói đến vai trò không nhỏ của lực lượng chức năng, chính quyền đoàn thể ở từng thôn, bản, tổ dân phố./.