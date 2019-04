Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thị sát bờ biển Cửa Đại, Hội An

Bơm cát vào bờ tạo bãi.

Đoàn công tác thị sát khu vực sạt lở.

Hôm nay (25/4), Đoàn công tác của Quốc hội do ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội gợi ý địa phương xây dựng 2 lớp đê chắn sóng để có thể tạo bãi.Báo cáo với Đoàn công tác, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tình trạng xói lở và bồi lấp ở bờ biển Cửa Đại, thành phối Hội An diễn biến theo mùa, diễn ra từ năm 2004 đến nay, bờ biển bị sạt lở dài 8km. Ông Đinh Văn Thu cho biết, hàng chục năm qua, Trung ương, tỉnh và thành phố Hội An đầu tư kinh phí khá lớn để xây dựng kè cứng, đê ngầm chắn sóng. Tuy nhiên, những giải pháp chỉ mang tính tạm thời. Chỉ trong vòng 2 năm qua, sạt lở tiếp tục đe dọa 3km bờ biển Cửa Đại. Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Nam đã lập phương án trình Chính phủ, xin hỗ trợ 700 tỷ đồng xây dựng thêm tuyến đê ngầm, mục đích là để nuôi bãi và kè bờ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, trước hết cần tìm hiểu nguyên nhân hình thành đảo cát ở ngoài biển, cồn cát khổng lồ này liệu có ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu thuyền hay không? “Điều này cần được nghiên cứu và có cách ứng xử đúng để tìm ra phương án tối ưu”.

Về tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, đã có 1 số địa phương triển khai xây dựng 2 lớp đê ngầm chắn sóng và cho thấy hiệu quả rõ ràng. Nếu được phê duyệt kinh phí đầu tư thì địa phương cần nghiên cứu phương án này. Trong đó, lớp ngoài sẽ là tuyến đê ngầm nhằm giảm áp lực của sóng biển đánh vào bờ. Khi ấy, bờ biển sẽ được đảm bảo./.