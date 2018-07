Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Quảng Nam làm 13 người chết, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công điện yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, lúc 2 giờ 15 ngày 30/7, tại Km 950+ 800 trên tuyến QL1A đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, xe ô tô khách 15 chỗ biển kiểm soát 75B - 000.52 trên xe chở 17 người, đi chuyển theo hướng Đà Nẵng đi các tỉnh phía nam đã va chạm với xe contenner biển kiểm soát 51D - 411.21 kéo theo rơmooc biển kiểm soát 51R - 215.75.

Hậu quả làm 13 người chết (10 người chết tại hiện trường, 3 người chết trên đường đi cấp cứu) và 4 người bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Điện Bàn và bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu điều tra, xử nghiêm vi phạm trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Nam làm 13 người chết.

Gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân không may tử vong ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức thăm hỏi động viên nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn sớm bàn giao và đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng.

Phó Thủ tướng chỉ đạo cơ quan công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự ATGT gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ và Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn, xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự; lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, phần đường làn đường, chở quá số người quy định.

Bộ GTVT được giao chỉ đạo Tổng cục đường bộ VN kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện khi xảy ra tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và cảnh báo các nguy cơ gây TNGT cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải để chủ động phòng tránh tai nạn.

Khẩn trương kiểm tra đánh giá đoạn QL1A tuyến tránh thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phát hiện và khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông để bảo đảm điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông. Nghiên cứu, điều chỉnh giảm tốc độ khai thác của xe ô tô khách, ô tô tải, đồng thời rà soát, siết chặt điều kiện an toàn đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Sở GTVT TP.HCM và Sở GTVT tỉnh Quảng Trị được yêu cầu kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các doanh nghiệp là chủ sở hữu của xe khách và xe contenner trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm./.

Hiện trường vụ xe đi rước dâu bị tai nạn thảm khốc, 13 người tử vong VOV.VN - Xe ô tô chở gia đình chú rể từ Quảng Trị vào Bình Định rước dâu thì gặp nạn tại Thị xã Điện Bàn làm ít nhất 13 người tử vong.

Danh tính 13 người thiệt mạng vụ xe đi rước dâu gặp nạn ở Quảng Nam VOV.VN - Hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng ngóng chờ xe đưa thi thể các nạn nhân về quê nhà. Bà con hàng xóm chung tay dựng rạp, lo hậu sự. Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Xe đi rước dâu bị nạn, 13 người chết VOV.VN - Xe chở chú rể đối đầu với container khiến ít nhất 10 người chết tại chỗ, 3 người chết trên đường đi cấp cứu ở Quảng Nam.