中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà động viên bệnh nhi ung thư kiên cường điều trị

Thứ Bảy, 18:16, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 23/5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tại buổi thăm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ xúc động khi trực tiếp gặp gỡ nhiều bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn thể hiện sự mạnh mẽ, kiên cường trước bệnh tật.

Phó Thủ tướng gửi lời động viên các em tiếp tục cố gắng, nghe lời bác sĩ, cha mẹ, kiên trì điều trị để sớm khỏi bệnh, trở về với gia đình, trường lớp và cuộc sống bình thường cùng bạn bè đồng trang lứa.

pho thu tuong pham thi thanh tra dong vien benh nhi ung thu kien cuong dieu tri hinh anh 1
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trò chuyện động viên các bệnh nhi 

Phó Thủ tướng khẳng định các em luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương và toàn xã hội. Bên cạnh đó là sự đồng hành, tận tâm điều trị của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2 trong suốt quá trình chữa bệnh.

Đánh giá về Bệnh viện Nhi đồng 2, Phó Thủ tướng khẳng định đây là một trong những bệnh viện nhi khoa hàng đầu cả nước, có truyền thống lâu đời, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền y học Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị chuyên sâu cho trẻ em.

pho thu tuong pham thi thanh tra dong vien benh nhi ung thu kien cuong dieu tri hinh anh 2
Phó Thủ tướng đến giường bệnh thăm các bé (Ảnh: A.T)

Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, nhất là đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư. Theo Phó Thủ tướng, hình ảnh đội ngũ thầy thuốc tận tụy chăm sóc bệnh nhi đã thể hiện rõ tinh thần “thầy thuốc như mẹ hiền”.

Chỉ tính riêng năm 2025, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã khám và điều trị cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhi; thực hiện hơn 23.000 ca phẫu thuật cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu đạt trình độ khu vực và quốc tế như ghép gan, ghép thận, ghép tế bào gốc máu.

pho thu tuong pham thi thanh tra dong vien benh nhi ung thu kien cuong dieu tri hinh anh 3
Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo TP.HCM, Bộ Y tế, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Y tế TP.HCM trao quà cho bệnh nhi (Ảnh: A.T)

Phó Thủ tướng đánh giá những kết quả trên cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần học hỏi và trách nhiệm rất lớn của đội ngũ y tế bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng điều trị cho trẻ em.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời động viên, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 2. 

"Các con cố gắng lên, chúng ta sẽ nhanh chóng được khỏi bệnh với sự chia sẻ, đùm bọc và sự giúp đỡ, sự chữa bệnh rất tận tâm, tận tụy hết mình của những người cha, người mẹ hiền tại Bệnh viện Nhi đồng 2 này, các con sẽ vượt qua được bệnh tật, các con sẽ khỏi bệnh tật, các con nghĩ về một tương lai thật là tốt đẹp cho mình, để chúng ta sẽ nhanh chóng được cùng với bạn bè khỏe mạnh, vui vẻ học hành và lớn lên", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

pho thu tuong pham thi thanh tra dong vien benh nhi ung thu kien cuong dieu tri hinh anh 4
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) hỗ trợ 200 triệu đồng cho 100 bệnh nhi

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trực tiếp xuống các phòng bệnh để thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao quà cho 260 bệnh nhi, gồm 160 bệnh nhi ung thư và 100 bệnh nhi bệnh hiểm nghèo tại các khoa, phòng của bệnh viện, mỗi suất quà gồm 2.000.000 đồng tiền mặt cùng quà tặng ý nghĩa cho các em.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) hỗ trợ 200 triệu đồng cho 100 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Đồng thời, Quỹ cũng phối hợp triển khai dự án “Sóng chữa lành” nhằm hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tiếp cận điều trị chuyên sâu. Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Quỹ dự kiến dành khoảng 15 tỷ đồng hỗ trợ khoảng 10.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao quà cho các bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 2 ung thư
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triển khai thành công kỹ thuật mổ sọ tỉnh cho bệnh nhi tại TP.HCM
Triển khai thành công kỹ thuật mổ sọ tỉnh cho bệnh nhi tại TP.HCM

VOV.VN - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa triển khai thành công kỹ thuật mổ sọ tỉnh trên bệnh nhi cho một em bé 12 tuổi, giữ lại chức năng não, khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chức năng chuyên sâu của bệnh viện.

Triển khai thành công kỹ thuật mổ sọ tỉnh cho bệnh nhi tại TP.HCM

Triển khai thành công kỹ thuật mổ sọ tỉnh cho bệnh nhi tại TP.HCM

VOV.VN - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa triển khai thành công kỹ thuật mổ sọ tỉnh trên bệnh nhi cho một em bé 12 tuổi, giữ lại chức năng não, khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chức năng chuyên sâu của bệnh viện.

Đón công dân nhí đầu năm, Bệnh viện Từ Dũ tặng vàng may mắn
Đón công dân nhí đầu năm, Bệnh viện Từ Dũ tặng vàng may mắn

VOV.VN - Trong thời khắc giao thừa bước sang năm Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã đón những em bé đầu tiên chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và đội ngũ y bác sĩ. Nhân dịp này, bệnh viện cũng trao tặng vàng may mắn cho các công dân nhí sinh ra đầu năm mới.

Đón công dân nhí đầu năm, Bệnh viện Từ Dũ tặng vàng may mắn

Đón công dân nhí đầu năm, Bệnh viện Từ Dũ tặng vàng may mắn

VOV.VN - Trong thời khắc giao thừa bước sang năm Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã đón những em bé đầu tiên chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình và đội ngũ y bác sĩ. Nhân dịp này, bệnh viện cũng trao tặng vàng may mắn cho các công dân nhí sinh ra đầu năm mới.

Ghép tế bào gốc thành công, cứu sống bệnh nhi suy tủy mức độ nặng
Ghép tế bào gốc thành công, cứu sống bệnh nhi suy tủy mức độ nặng

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM lần đầu tiên thực hiện thành công ca dị ghép tế bào gốc tạo máu cho một bệnh nhi người H’Mông mắc suy tủy vô căn mức độ nặng, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM.

Ghép tế bào gốc thành công, cứu sống bệnh nhi suy tủy mức độ nặng

Ghép tế bào gốc thành công, cứu sống bệnh nhi suy tủy mức độ nặng

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM lần đầu tiên thực hiện thành công ca dị ghép tế bào gốc tạo máu cho một bệnh nhi người H’Mông mắc suy tủy vô căn mức độ nặng, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục