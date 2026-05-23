Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà động viên bệnh nhi ung thư kiên cường điều trị

Tại buổi thăm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ xúc động khi trực tiếp gặp gỡ nhiều bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn thể hiện sự mạnh mẽ, kiên cường trước bệnh tật.

Phó Thủ tướng gửi lời động viên các em tiếp tục cố gắng, nghe lời bác sĩ, cha mẹ, kiên trì điều trị để sớm khỏi bệnh, trở về với gia đình, trường lớp và cuộc sống bình thường cùng bạn bè đồng trang lứa.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trò chuyện động viên các bệnh nhi

Phó Thủ tướng khẳng định các em luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, địa phương và toàn xã hội. Bên cạnh đó là sự đồng hành, tận tâm điều trị của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 2 trong suốt quá trình chữa bệnh.

Đánh giá về Bệnh viện Nhi đồng 2, Phó Thủ tướng khẳng định đây là một trong những bệnh viện nhi khoa hàng đầu cả nước, có truyền thống lâu đời, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền y học Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị chuyên sâu cho trẻ em.

Phó Thủ tướng đến giường bệnh thăm các bé (Ảnh: A.T)

Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, nhất là đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư. Theo Phó Thủ tướng, hình ảnh đội ngũ thầy thuốc tận tụy chăm sóc bệnh nhi đã thể hiện rõ tinh thần “thầy thuốc như mẹ hiền”.

Chỉ tính riêng năm 2025, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã khám và điều trị cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhi; thực hiện hơn 23.000 ca phẫu thuật cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu đạt trình độ khu vực và quốc tế như ghép gan, ghép thận, ghép tế bào gốc máu.

Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo TP.HCM, Bộ Y tế, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Y tế TP.HCM trao quà cho bệnh nhi (Ảnh: A.T)

Phó Thủ tướng đánh giá những kết quả trên cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần học hỏi và trách nhiệm rất lớn của đội ngũ y tế bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng điều trị cho trẻ em.

"Các con cố gắng lên, chúng ta sẽ nhanh chóng được khỏi bệnh với sự chia sẻ, đùm bọc và sự giúp đỡ, sự chữa bệnh rất tận tâm, tận tụy hết mình của những người cha, người mẹ hiền tại Bệnh viện Nhi đồng 2 này, các con sẽ vượt qua được bệnh tật, các con sẽ khỏi bệnh tật, các con nghĩ về một tương lai thật là tốt đẹp cho mình, để chúng ta sẽ nhanh chóng được cùng với bạn bè khỏe mạnh, vui vẻ học hành và lớn lên", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) hỗ trợ 200 triệu đồng cho 100 bệnh nhi

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trực tiếp xuống các phòng bệnh để thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao quà cho 260 bệnh nhi, gồm 160 bệnh nhi ung thư và 100 bệnh nhi bệnh hiểm nghèo tại các khoa, phòng của bệnh viện, mỗi suất quà gồm 2.000.000 đồng tiền mặt cùng quà tặng ý nghĩa cho các em.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) hỗ trợ 200 triệu đồng cho 100 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, từ nguồn tài trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Đồng thời, Quỹ cũng phối hợp triển khai dự án “Sóng chữa lành” nhằm hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tiếp cận điều trị chuyên sâu. Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Quỹ dự kiến dành khoảng 15 tỷ đồng hỗ trợ khoảng 10.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước.