Phòng khám Y học cổ truyền ở Nghệ An bị phạt 152 triệu đồng, đình chỉ 12 tháng

Ngày 14/9, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1646/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6, thuộc Công ty TNHH TMDV y tế Tâm Anh, địa chỉ số 6 đường Phan Bội Châu, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6, thuộc Công ty TNHH TMDV y tế Tâm Anh bị xử phạt hành chính 152 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 12 tháng.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Nghệ An phối hợp Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở này.

Qua kiểm tra, Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 bị xác định có 6 hành vi vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt 152 triệu đồng.

Cụ thể, người hành nghề tại cơ sở không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở không có mặt trong thời gian đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định.

Phòng khám còn bị xác định sử dụng người hành nghề không có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động.

Hai hành vi vi phạm khác là thực hiện không đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và không lập, quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về thiết bị y tế. Ngoài phạt tiền, Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức 6 bị đình chỉ hoạt động 12 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ký ban hành.

Theo Sở Y tế Nghệ An, việc xử phạt nhằm tăng cường kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý thiết bị y tế, qua đó bảo đảm an toàn, quyền lợi của người bệnh.