Phong trào "Bình dân học vụ số" tại Lào Cai từng bước đi vào thực chất

Sau hợp nhất, Lào Cai có hơn 1,7 triệu dân, 99 xã, phường, trong đó gần 60% là đồng bào dân tộc thiểu số. Xác định phong trào "Bình dân học vụ số" là nhiệm vụ trọng tâm, toàn tỉnh đã thành lập 152 đội hình "Bình dân học vụ số"; duy trì 2.880 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 20.000 thành viên, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số. Nhiều mô hình như "Người bản số", "Thôn số", "Hỏi - Đáp số", "Gia đình số"... được triển khai, phát huy vai trò của lực lượng am hiểu địa bàn, ngôn ngữ và có kiến thức số để hỗ trợ người dân từng bước tiếp cận kỹ năng số, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực tại cơ sở.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thông tin những nét cơ bản về chuyển đổi số của địa phương với Đoàn công tác

Tuy nhiên, hạ tầng số ở một số địa bàn vẫn còn hạn chế; hiện toàn tỉnh còn 22 thôn, bản chưa có internet băng rộng, 4 thôn chưa có sóng 4G, 2 thôn chưa có sóng di động và 35 thôn chưa có điện lưới quốc gia.

Quanh cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận những kết quả bước đầu của tỉnh Lào Cai, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện miền núi như "Người bản số", "Thôn số", "Hỏi - Đáp số". Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò các Tổ công nghệ số cộng đồng, đẩy mạnh đào tạo lực lượng "Người bản số", hoàn thiện học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ lâu dài gắn với phát triển kinh tế - xã hội, lấy người dân làm trung tâm và phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, triển khai.

Ông Vũ Thanh Mai phát biểu tại buổi làm việc

Ông Vũ Thanh Mai nhấn mạnh, việc thực hiện cần theo hướng "thực chiến", ưu tiên hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng thiết thực như VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; xây dựng nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế. Tăng cường trang bị kỹ năng số, kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng; gắn chuyển đổi số với phát triển kinh tế số, xã hội số, đồng thời thường xuyên sơ kết, nhân rộng các mô hình hiệu quả để phong trào "Bình dân học vụ số" đi vào thực chất, bền vững.